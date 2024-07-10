За нарушение международных санкций оператор виртуальных валют Payeer оштрафован почти на 9,3 млн евро

Как указано в пресс-релизе СРФП, компания, осуществлявшая деятельность ООВВ, попала в поле зрения сотрудников правопорядка в 2023 г., затем была проведена проверка компании.

Установлено, что ЗАО Payeer было зарегистрировано в Литве в 20 октября 2022 г., однако к фактической деятельности оно приступило 17 января 2023 г., когда у зарегистрированной в Эстонии компании-предшественницы Payeer была отозвана лицензия на осуществление деятельности ООВВ.

Предполагается, что в Литве компания была создана для продолжения деятельности Payeer, несовместимой с международными санкциями.