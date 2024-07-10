За нарушение международных санкций оператор виртуальных валют Payeer оштрафован почти на 9,3 млн евро

Как указано в пресс-релизе СРФП, компания, осуществлявшая деятельность ООВВ, попала в поле зрения сотрудников правопорядка в 2023 г., затем была проведена проверка компании.
Установлено, что ЗАО Payeer было зарегистрировано в Литве в 20 октября 2022 г., однако к фактической деятельности оно приступило 17 января 2023 г., когда у зарегистрированной в Эстонии компании-предшественницы Payeer была отозвана лицензия на осуществление деятельности ООВВ.
Предполагается, что в Литве компания была создана для продолжения деятельности Payeer, несовместимой с международными санкциями.
Как установила Комиссия, занимавшаяся изучением собранных материалов, с момента фактического начала деятельности, Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла своим клиентам, в основном из России, осуществлять транзакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза.
Российским физическим и юридическим лицам также предоставлялась возможность получать услуги по управлению криптовалютным кошельком, управлению счетом или хранению.
Установлено, что компания нарушает международное санкционное законодательство на протяжении более полутора лет. Выявлено, что клиентская база ЗАО Payeer за этот период насчитывала не менее 213 тыс. клиентов, а выручка компании превысила 164 млн евро.
Также не прекращалось осуществление сделок через подсанкционные российские банки в нарушение требований санкционного режима. Допущенные компанией нарушения были расценены как серьезные, сама же компания не сотрудничала, не давала объяснений, поэтому была оштрафована на сумму более 8,236 млн евро.
Кроме того, были выявлены и нарушения закона о превенции отмывания денег и финансирования террористов. Установлено, что компания не сообщала СРФП об клиентских операциях или транзакциях в виртуальной валюте в размере 15 тыс. евро и больше. После оценки масштабов и характера нарушений ЗПОДФТ, компания получила денежный штраф – 1,06 млн евро.
Компания еще может обжаловать эти решения.