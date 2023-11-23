За год в Литве увеличилось количество вакансий - более 28 000 предложений

Увеличилось количество вакансий в сфере здравоохранения, социальной работы, государственного управления и обороны.
В учреждениях обязательного социального страхования – на 0,2 тыс. больше в каждом из этих видов деятельности, чем во втором квартале 2023 года, а в промышленных и транспортно-складских компаниях – на 0,1 тыс. больше в каждом из этих видов деятельности.
Количество вакансий в учреждениях размещения и общепита за четверть сократилось на 0,2 тыс., в учреждениях информационно-коммуникационной, профессиональной, научной и технической деятельности – на 0,1 тыс. в каждом из этих видов деятельности.
В конце третьего квартала 2023 года уровень свободных рабочих мест в стране составил 2% – столько же, сколько и во втором квартале 2023 года, но на 0,1% меньше, чем год назад.
Самый высокий уровень вакансий в третьем квартале 2023 года был в государственном управлении и обороне; в учреждениях обязательного социального страхования (4,5%), транспортно-складских (3,3%), финансовых и страховых (2,6%) компаниях.
Самый низкий уровень свободных рабочих мест наблюдался в учреждениях, занимающихся операциями с недвижимостью (0,2%), сельскохозяйственной, лесохозяйственной и рыболовной деятельностью (0,4%) и образовательной деятельностью (0,6%).
Больше всего свободных рабочих мест в третьем квартале 2023 г. было в транспортно-складских компаниях – 5,6 тыс. (19,8% всех вакансий), промышленных – 4,6 тыс. (16,5%), учреждениях госуправления и обороны; обязательного социального страхования – 4 тыс. (14,2%).