За год в Литве увеличилось количество вакансий - более 28 000 предложений

Увеличилось количество вакансий в сфере здравоохранения, социальной работы, государственного управления и обороны.

В учреждениях обязательного социального страхования – на 0,2 тыс. больше в каждом из этих видов деятельности, чем во втором квартале 2023 года, а в промышленных и транспортно-складских компаниях – на 0,1 тыс. больше в каждом из этих видов деятельности.

Количество вакансий в учреждениях размещения и общепита за четверть сократилось на 0,2 тыс., в учреждениях информационно-коммуникационной, профессиональной, научной и технической деятельности – на 0,1 тыс. в каждом из этих видов деятельности.

В конце третьего квартала 2023 года уровень свободных рабочих мест в стране составил 2% – столько же, сколько и во втором квартале 2023 года, но на 0,1% меньше, чем год назад.