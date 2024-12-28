За год поезда Вильнюс-Рига перевезли почти 62 000 пассажиров

Поезда изначально останавливаются в Кайшядорисе, Шяуляй, Йонишкисе и Елгаве. С апреля 2024 года поезда дополнительно останавливаются в Йонаве и Кедайняй, а с 15 декабря - в Радвилишкисе.

„Это успешный маршрут, сохранивший популярность в течение всего года. Оправдали себя и дополнительные остановки: Из Йонавы и Кедайняй в Ригу и назад ездили 4000 человек“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

Сейчас подкорректировано расписание поезда: išон уезжает из Вильнюса в 7.05 ч. и прибывает в Ригу в 11.04 ч., а из Риги выезжает в 16.55 ч. (в Вильнюс приезжает в 21.03 ч).