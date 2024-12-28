2024.12.28 07:07

За год поезда Вильнюс-Рига перевезли почти 62 000 пассажиров

 
ru.DELFI.lt
Traukinys Vilnius - Ryga
Traukinys Vilnius - Ryga
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Компания по перевозке пассажиров LTG Link уже год перевозит пассажиров на поездах по маршруту Вильнюс-Рига. За год поездами на этом маршруте воспользовались почти 62 000 человек, пишет портал madeinvilnius.lt

Поезда изначально останавливаются в Кайшядорисе, Шяуляй, Йонишкисе и Елгаве. С апреля 2024 года поезда дополнительно останавливаются в Йонаве и Кедайняй, а с 15 декабря - в Радвилишкисе.

„Это успешный маршрут, сохранивший популярность в течение всего года. Оправдали себя и дополнительные остановки: Из Йонавы и Кедайняй в Ригу и назад ездили 4000 человек“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

Сейчас подкорректировано расписание поезда: išон уезжает из Вильнюса в 7.05 ч. и прибывает в Ригу в 11.04 ч., а из Риги выезжает в 16.55 ч. (в Вильнюс приезжает в 21.03 ч).

Напомним, что в планах продления этого маршрута до Таллинна (с пересадкой).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии