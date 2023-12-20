За два дня куплено 1800 билетов на поезд в Ригу

 
ELTA
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Ryga, Latvija
Ryga, Latvija
ФОТО: DELFI

По данным пассажирской транспортной компании LTG Link, всего за два дня было раскуплено почти 1800 билетов на новый поезд Вильнюс-Рига.

"Первый поезд в Ригу отправится 27 декабря. Интерес к новому устойчивому сообщению уже превзошел наши ожидания: почти все билеты на поезда проданы до 31 декабря.

По нашим подсчетам, всего за два дня пассажиры успели купить почти 1800 билетов на поезд в соседнюю столицу, то есть за это время было заполнено более 12 поездов", — сказал в своем заявлении Гедиминас Шечкус, временный генеральный директор LTG Link.

Стоимость проезда на поезде до Риги будет одинаковой во все дни недели: стандартный тариф — 24 евро, а тариф первого класса — 34 евро.

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