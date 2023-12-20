За два дня куплено 1800 билетов на поезд в Ригу

"Первый поезд в Ригу отправится 27 декабря. Интерес к новому устойчивому сообщению уже превзошел наши ожидания: почти все билеты на поезда проданы до 31 декабря.

По нашим подсчетам, всего за два дня пассажиры успели купить почти 1800 билетов на поезд в соседнюю столицу, то есть за это время было заполнено более 12 поездов", — сказал в своем заявлении Гедиминас Шечкус, временный генеральный директор LTG Link.