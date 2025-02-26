Юристы сомневаются в возможности ограничения работы торговых центров по выходным

По мнению парламентских юристов, цель поправок - защита семейных ценностей и обеспечение права на отдых, однако ее не удастся добиться в полной мере. По словам юристов, работники торговых центров окажутся не в одинаковом положении, поскольку одни смогут уделить время семье и отдыху, а другим придется работать.

В выводах сказано, что КС неоднократно констатировал, что установленный в Конституции принцип равноправия утверждает равенство всех людей и не дает их дискриминировать, предоставлять кому-то привилегии.

„Предложенные поправки, в соответствии с которыми защищают семейные ценности и право на отдых работников только крупных компаний (…), у отмечено в выводах департамента.

„Поэтому есть сомнение в необходимости и обоснованности такого запрета“, – указали юристы.

Они также сомневаются, что такие поправки гарантируют честную конкуренцию, ведь принятие поправок исказит конкуренцию - маленькие магазины смогут работать больше, чем большие.

У юристов есть вопросы и к тому, как будут считать, какие ТЦ не могут работать - те, что площадью до 299 кв. м? А если общая площадь больше 300 кв. м, но в нее входит паркинг, галерея или подземный переход, где нет никаких магазинов?

Если парламент одобрит предложение, возникнет также вопрос интересов потребителей, как быть, если в какой-то местности есть только ТЦ больше 300 кв. м, а других магазинов нет?