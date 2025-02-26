2025.02.26 07:02

Юристы сомневаются в возможности ограничения работы торговых центров по выходным

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dėl siūlymo riboti didžiųjų prekybos centrų darbą – teisininkų abejonės
Dėl siūlymo riboti didžiųjų prekybos centrų darbą – teisininkų abejonės
ФОТО: Evaldas Lasys

Предложение ввести запрет на работу торговых центров в воскресные и праздничные дни может противоречить конституции Литвы, поскольку право на отдых обеспечили бы не всем, а только работникам крупных компаний.

К такому выводу пришли юристы Департамента права при парламенте, оценив предложенные Ремигиюсом Жемайтайтисом поправки к закону.

„Предложенные поправки, в соответствии с которыми защищают семейные ценности и право на отдых работников только крупных компаний (…), у отмечено в выводах департамента.

В выводах сказано, что КС неоднократно констатировал, что установленный в Конституции принцип равноправия утверждает равенство всех людей и не дает их дискриминировать, предоставлять кому-то привилегии.

По мнению парламентских юристов, цель поправок - защита семейных ценностей и обеспечение права на отдых, однако ее не удастся добиться в полной мере. По словам юристов, работники торговых центров окажутся не в одинаковом положении, поскольку одни смогут уделить время семье и отдыху, а другим придется работать.

„Поэтому есть сомнение в необходимости и обоснованности такого запрета“, – указали юристы.

Они также сомневаются, что такие поправки гарантируют честную конкуренцию, ведь принятие поправок исказит конкуренцию - маленькие магазины смогут работать больше, чем большие.

У юристов есть вопросы и к тому, как будут считать, какие ТЦ не могут работать - те, что площадью до 299 кв. м? А если общая площадь больше 300 кв. м, но в нее входит паркинг, галерея или подземный переход, где нет никаких магазинов?

Если парламент одобрит предложение, возникнет также вопрос интересов потребителей, как быть, если в какой-то местности есть только ТЦ больше 300 кв. м, а других магазинов нет?

„Может сложиться так, что за воскресеньем наступит праздничный день, ТЦ не будет работать, как в таком случае обеспечат интересы потребителей?“, – вопрошает департамент.

Юристы также отметили, что в пояснении к проекту нет никаких исследований, подсчетов, прогнозов, которые позволят оценить, будет ли закон способствовать честной конкуренции и защищать интересы потребителей. Также неясно, почему выбрана площадь 300 кв. м.

Юристы считают, что в данном случае следует обратиться за оценкой в правительство и Антимонопольную службу.

Председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис на своей странице в Facebook представил идею ввести запрет на работу мест розничной торговли в воскресные дни и по праздникам (это коснулось бы мест торговли площадью 300 кв. м и больше).

Подобные идеи рождаются во время работы каждого нового парламента. В 2023 г. предлагалось запретить работу магазинов площадью больше 500 кв. м. Такой порядок предлагал консерватор Андрюс Купчинскас.

В 2016 г с похожим предложением выступали социал-демократы Бируте Весайте и Оринта Лейпуте, они предлагали запретить магазинам работать в 6 праздников – 1 января, 16 февраля, 11 марта, 6 июля и в первые дни Рождества и Пасхи.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии