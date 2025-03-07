Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе: цены выросли на евро, торговцы уже радуются продажам

И покупателей и торговцев на ярмарке много, несмотря на то, что это лишь первый день ярмарки. Ярмарка будет длиться до воскресного вечера.

Торговцы на проспекте Гедиминаса сказали Delfi, что благодаря хорошей погоде, продажи растут с каждым часом, а цены примерно такие, какими были год назад. Правда, на евро могли подняться.

Без баранок с ярмарки наверное никто не уходит. Женщина, которая продает баранки, сказала, что в этом году погода намного лучше, чем год назад.

„Еще только начало, но ситуация хорошая. Мы не жалуемся. У людей настроение хорошее, потому что погода хорошая. Этот день нам подарил Казюкас“, – сказала торговка.