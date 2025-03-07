Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе: цены выросли на евро, торговцы уже радуются продажам

И покупателей и торговцев на ярмарке много, несмотря на то, что это лишь первый день ярмарки. Ярмарка будет длиться до воскресного вечера.
Торговцы на проспекте Гедиминаса сказали Delfi, что благодаря хорошей погоде, продажи растут с каждым часом, а цены примерно такие, какими были год назад. Правда, на евро могли подняться.
Без баранок с ярмарки наверное никто не уходит. Женщина, которая продает баранки, сказала, что в этом году погода намного лучше, чем год назад.
„Еще только начало, но ситуация хорошая. Мы не жалуемся. У людей настроение хорошее, потому что погода хорошая. Этот день нам подарил Казюкас“, – сказала торговка.
На вопрос, выгодно ли торговать на Казюкасе, женщина, не задумываясь, ответила: „Да. Во-первых, ради настроения людей. Мы из Жемайтии, наша пекарня в Таураге, конечно, надо готовиться, но сегодня здорово – погода хорошая, настроение хорошее, люди хорошее“.
„Начало хорошее, с каждым часом продажи все лучше“, – сказала торговка баранками.
На проспекте Гедиминаса Delfi встретил и грека, который впервые попал на ярмарку и ел баранку. Он сказал, что праздник ему нравится.
Другая торговка продает на ярмарке петушков, пряники и баранки.
По ее словам, цены не изменились – поскольку не менялось место торговли.
„Не могу жаловаться, уже продала, на кофе есть“, – шутила женщина, которая надеется, что вернется назад в Жемайтию на пустом автомобиле.
Сколько стоит копченая рыба? „Знаете, цены почти не изменились“, – сказала торговка. „Да, на евро больше“, – заметила она.
„У нас есть карп, кусочек карпа можно купить за 15 евро, можно за 20, за 25 евро. Маленькие кусочки стоят 12 и 10 евро.
Есть лещ за 15 евро, скумбрия – 8 евро, окуни по 10 евро“, – перечисляла женщина.
Она сказала, что приезжать на ярмарку выгодно: „Всегда выгодно, никто не ехал бы, если бы не было выгодно“.
Но есть торговцы, у которых настроение не столь радужное. Один мужчина сказал, что покупателей мало.
„Пока печально“, – охарактеризовал он свое настроение. Правда, он не захотел назвать цены на свою продукцию.
У других торговцев копченый угорь стоит 50 евро за кг или 20–30 евро за штуку.
Торговец мясными изделиями сказал, что никогда не пропускает ярмарку Казюкаса.
„Очень приятно общаться с людьми, увидеть, что в Литве готовят – выбор большой: и колбаса, и сало, и мед“, – сказал он.
Килограмм сала на Казюкасе в этом году стоит 8-10 евро, бочка – 12 евро, вяленое мясо по 16 евро за кг.
Картофельные спиральки на ярмарке стоят 4 евро, творожные пончики 5-8 евро.
Баранки, в зависимости от размера, стоят 2-4 евро, пряники - 9 евро, петушки на палочке - 2 евро, килограмм столистника - 17 евро.
В этом году появились и дубайские конфеты по 3 евро за штуку.
Порция шашлыка стоит 15 евро, один цеппелин – 5 евро, а узбекский плов - 10 евро.
„Представьте себе, одна картошка на палочке стоит 4 евро. Так что лучше, вкусное блюдо съесть или картошку на палочке за 4 евро?“ – спрашивал торговец пловом.
Какая ярмарка без верб? Цены на них от 2 до 20 евро.