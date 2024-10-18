2024.10.18 14:59

Wizzair запускает рейсы из Вильнюса в Дюссельдорф, а Ryanair - из Каунаса в Белфаст

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: Arpad Foldhazi | photo by foldhazi.hu /// facebook.com/foldhaziphoto

В конце октября венгерская авиакомпания Wizzair откроет рейсы между Вильнюсом и Дюссельдорфом (Германия), а ирландская Ryanair начнет выполнять полеты между Каунасом и Белфастом (Северная Ирландия), пишет lrt.lv.

Кроме того, самолеты латвийской Air Baltic теперь будут летать из Вильнюса в Осло (Норвегия), что ранее не предлагалось на этом маршруте. На данный момент маршрут в Осло обслуживают Ryanair и Norwegian, но Air Baltic подключится к полетам впервые.

Также возобновляются зимние рейсы из Вильнюса на Тенерифе (три раза в неделю) и в Дубай, а Brussels Airlines увеличивает количество рейсов до пяти в неделю на маршруте Вильнюс – Брюссель.

Всего зимой из Литвы будут доступны рейсы по 70 направлениям: 45 из Вильнюса, 19 из Каунаса и 6 из Паланги. Регулярные рейсы будут выполнять 12 авиакомпаний, среди которых 9 традиционных перевозчиков и 3 лоукостера.

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