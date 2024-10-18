Wizzair запускает рейсы из Вильнюса в Дюссельдорф, а Ryanair - из Каунаса в Белфаст

Кроме того, самолеты латвийской Air Baltic теперь будут летать из Вильнюса в Осло (Норвегия), что ранее не предлагалось на этом маршруте. На данный момент маршрут в Осло обслуживают Ryanair и Norwegian, но Air Baltic подключится к полетам впервые.

Также возобновляются зимние рейсы из Вильнюса на Тенерифе (три раза в неделю) и в Дубай, а Brussels Airlines увеличивает количество рейсов до пяти в неделю на маршруте Вильнюс – Брюссель.