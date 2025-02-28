Wizz Air с июня больше не будет выполнять рейсы из Риги

Ранее, в 2021 году, Wizz Air закрыла свою базу в Риге. В прошлом году перевозчик отменил шесть направлений из Литвы: из Вильнюса были прекращены рейсы в Ниццу и Рейкьявик, а из Каунаса — в Ниццу, Берген, Олесунн и Ставангер. Также компания отменила рейсы из Таллина в Кутаиси.