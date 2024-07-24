Выясняются подробности прихода Bank of Taiwan: может занять часть банковского сектора

В минувшую пятницу стало ясно, что в Литву придет банк Bank of Taiwan.
Представитель Центробанка Лукас Якубонис сказал, что на рынок страны придет новый игрок, значит, появится новый банк.
„ЦБ уже много лет ведет последовательную работу с целью диалога с тайваньскими финансовыми ведомствами, и вот результат.
Bank of Taiwan получил подтверждение из контролирующего ведомства, ему было разрешено расширяться в Литве, открыть здесь банк. По нашим данным, он сейчас анализирует наш рынок и разрабатывает стратегию прихода“, – сказал он.
„Мы надеемся, что тайваньский банк сможет “поглотить“ часть рынка и конкурировать с крупнейшими игроками. Это крупнейший банк Тайваня, у него есть солидный опыт, репутация и финансовый тыл.
Мы призываем тайваньский банк предложить разнообразные услуги. В Литве перспективно предоставление финансовых услуг и жителям и юридическим лицам. Кредитование жителей хотя и доступно, дороже, чем в других странах еврозоны. А кредитование бизнеса в Литве стоит дорого и малодоступно“, – сказал Якубонис.
Он сказал, что торговля между Литвой и Тайванем набирает оборот.
Какие точно услуги будет предлагать банк и сколько людей в нем будет работать, Delfi спрашивал у литовского торгового представителя в Тайбее Паулюса Лукаускаса.
Он сказал, что пока об этом ничего не известно.
Главный аналитик Форума инвесторов Вилюс Тамквайтис считает, что приход такого банка больше всего ощутит крупный бизнес.
„Появится еще один финансист, курирующий крупные проекты. Однако как это скажется на другом бизнесе и жителях можно будет говорить через 5-10 лет, а не в начале его деятельности.
Работать с небольшими клиентами банку слишком сложно, много расходов. Получить нового клиента в Литве стоит дороже, чем зарабатываешь на нем. Поэтому, если посмотреть на игроков на рынке, все предлагают широкий спектр услуг, и счет, и кредит, и пенсионное страхование, и страховка и др.
У нынешних банков уже есть клиенты, поэтому они зарабатывают, но если привлечь нового – это стоит дорого, нерационально“, – сказал он.
По словам Тамквайтиса, по этой причине многие банки не идут на розничный рынок.
„Мы говорим о кредитовании, финансировании крупного бизнеса.
В любом случае, если этот банк начнет работу в Литве, с ним можно говорить о проектах стоимостью от миллиона“, – сказал он.
Однако в данном случае приход банка связан с политикой и дипломатией, поэтому банк может работать и на розничном рынке.
„Это возможный сценарий, в его основе лежала бы не бизнес-логика, не финансовые мотивы, а экономическая дипломатия“, – прибавил он.
Приход банка увеличил бы конкуренцию в банковском секторе. Это особенно сказалось бы на крупных банках.
„Он конкурировал бы с 3-4 крупнейшими банками Литвы, которые финансируют такие проекты“, – сказал Тамквайтис.
Он не исключил, что приход этого банка побудит инвестиции Тайваня в Литве.