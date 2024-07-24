Выясняются подробности прихода Bank of Taiwan: может занять часть банковского сектора

„Мы надеемся, что тайваньский банк сможет “поглотить“ часть рынка и конкурировать с крупнейшими игроками. Это крупнейший банк Тайваня, у него есть солидный опыт, репутация и финансовый тыл.

Bank of Taiwan получил подтверждение из контролирующего ведомства, ему было разрешено расширяться в Литве, открыть здесь банк. По нашим данным, он сейчас анализирует наш рынок и разрабатывает стратегию прихода“, – сказал он.

„ЦБ уже много лет ведет последовательную работу с целью диалога с тайваньскими финансовыми ведомствами, и вот результат.

Представитель Центробанка Лукас Якубонис сказал, что на рынок страны придет новый игрок, значит, появится новый банк.

Он сказал, что пока об этом ничего не известно.

Какие точно услуги будет предлагать банк и сколько людей в нем будет работать, Delfi спрашивал у литовского торгового представителя в Тайбее Паулюса Лукаускаса.

Он сказал, что торговля между Литвой и Тайванем набирает оборот.

Мы призываем тайваньский банк предложить разнообразные услуги. В Литве перспективно предоставление финансовых услуг и жителям и юридическим лицам. Кредитование жителей хотя и доступно, дороже, чем в других странах еврозоны. А кредитование бизнеса в Литве стоит дорого и малодоступно“, – сказал Якубонис.

„Появится еще один финансист, курирующий крупные проекты. Однако как это скажется на другом бизнесе и жителях можно будет говорить через 5-10 лет, а не в начале его деятельности.

Работать с небольшими клиентами банку слишком сложно, много расходов. Получить нового клиента в Литве стоит дороже, чем зарабатываешь на нем. Поэтому, если посмотреть на игроков на рынке, все предлагают широкий спектр услуг, и счет, и кредит, и пенсионное страхование, и страховка и др.

У нынешних банков уже есть клиенты, поэтому они зарабатывают, но если привлечь нового – это стоит дорого, нерационально“, – сказал он.

По словам Тамквайтиса, по этой причине многие банки не идут на розничный рынок.