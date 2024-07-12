Выясняется, кто обоснуется в квартале Св. Иакова в Вильнюсе

„Я рад, что наши ученики переедут в новое, современное помещение. Это хорошая новость и для семей, которые по несколько лет ждали свободного места в классах. Благодаря переезду в новое помещение появится возможность принять больше детей“, – сказал директор школы Витис Буйвидавичюс.