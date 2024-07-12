Выясняется, кто обоснуется в квартале Св. Иакова в Вильнюсе

Строительные работы в квартале на бывшей территории больницы Св. Иакова уже завершены. В определенных зданиях квартала, как и планировалось, оборудуют классы.
Центр современной школы, в котором учатся 500 учеников, займет больше 3000 кв. м. В остальных помещениях планируют оборудовать офисы, гостиницу с залами для конференций и кафе с ресторанами.
Разрешение на развитие проекта строительства и реконструкции фонд получил в 2021 году.
„Как и планировалось, наша цель не изменилась – часть помещений квартала Св. Иакова сдадут в аренду образовательному учреждению. В соответствии с договором, в квартале будет работать Центр современной школы“, – сказала директор компании Orkela, основанной фондом Lords LB Special Fund IV, Анастасия Поцене.
„Я рад, что наши ученики переедут в новое, современное помещение. Это хорошая новость и для семей, которые по несколько лет ждали свободного места в классах. Благодаря переезду в новое помещение появится возможность принять больше детей“, – сказал директор школы Витис Буйвидавичюс.
История Центра современной школы началась в 1992 году, первые 12-классники окончили школу в 2006 году.
Сейчас основные помещения школы находятся на ул. Жигиманту, другие в Старом городе – на ул. Пилес и Тилто.