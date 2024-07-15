Выясняется, когда начнется строительство железнодорожного вокзала в Вильнюсе

На данный момент есть победитель конкурса на новое здание вокзала, однако не подписан договор о проектировании. LTG надеется подписать его до конца года.
„Сейчас проходит согласование договора с компанией архитекторов. Мы надеемся, что результат будет успешным, и в III квартале мы планируем подписание договора“, – сказала представитель компании Сандра Тринкунайте-Римкене.
После подписания договора ждет проектирование. Оно может занять два года. После этого начнется строительство.
Значит работы по проектированию будут длиться до III квартала 2026 года. Потом начнется строительство. От проекта будет зависеть, когда оно начнется - в конце 2026 или в начале 2027 года.
Конкурс LTG Infra и Вильнюсского муниципалитета выиграла студия Zaha Hadid Architects с проектом Green Connect. Будет создан современный многофункциональный центр с публичными пространствами. Одно из решений – постройка над железной дорогой площадью 9500 м2, которая соединит Науининкай с Науяместисом и Старым городом. В здании будут и коммерческие пространства, и новый зал ожиданий с выходами на перроны. Над рельсами будет удобное сообщение для велосипедистов и пешеходов.
В ходе осуществления проекта изменится вокзальная площадь и терминал общественного транспорта. За эти изменения отвечает муниципалитет.