2024.05.28 13:31

Выяснилось, за сколько BaltCap продаст Авулису акции Venetus Capital

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Компания Hanner намерена перенять у фонда BaltCap компанию по развитию недвижимости, которая должна была строить Национальный стадион. Глава Hanner Арвидас Авулис подтвердил Delfi, что акции Venetus Capital обойдутся ему в 6 млн. евро.

"Окончательной договоренности пока нет, но суть ясна – 6 млн. евро. Сейчас есть еще нюансы, связанные с оплатой, когда и сколько платим. Сумма ясна, ну, разве что что-то изменится, ведь договор еще не подписан", – сказал Delfi Авулис.

По его словам, сейчас ждут выводы Еврокомиссии в связи со строительством комплекса. Если будет дан зеленый свет, будет подписан договор и начаты работы.

Ранее предполагалось, что Национальный стадион построит BaltCap, однако после того как стало известно, что бывший акционер фонда Шарунас Степуконис мог присвоить 40 млн. евро и часть денег проиграть в казино, фонд решил выйти из проекта. Основной причиной выхода из проекта он назвал угрозы, связанные с репутацией.

Delfi напоминает, что Venetus Capital - основной акционер "Вильнюсского многофункционального комплекса". Ей принадлежат 98% акций. Остальные акции принадлежат Axis Industries, т.е. группе компаний Icor и Kauno arena.

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