Выяснилось, за сколько BaltCap продаст Авулису акции Venetus Capital

"Окончательной договоренности пока нет, но суть ясна – 6 млн. евро. Сейчас есть еще нюансы, связанные с оплатой, когда и сколько платим. Сумма ясна, ну, разве что что-то изменится, ведь договор еще не подписан", – сказал Delfi Авулис.

По его словам, сейчас ждут выводы Еврокомиссии в связи со строительством комплекса. Если будет дан зеленый свет, будет подписан договор и начаты работы.