Вытеснить российскую сеть Mere не получается: покупателей происхождение товаров не волнует

Несмотря на то, что литовскими магазинами Mere управляет учрежденное в Литве ЗАО Valientė, руководство "Светофора" находится в Красноярске.
В последнее время критике подвергается не только сеть, но и платформа сравнения цен Pricer.lt, которая о ней сообщает. После вторжения России в Украину Pricer.lt представила Mere как пример успешного бизнеса.
"Mere сейчас - быстрорастущая сеть, похоже, через пару лет она станет заметным игроком на рынке. Несмотря на то, что это сеть российского капитала, которая продает российские и беларусские товары, у нее нет стабильного ассортимента и ее магазины расположены в неудобных местах. Однако она гарантирует покупателям низкие цены и простые прозрачные условия поставщикам", – сказано в пресс-релизе Pricer.lt в феврале 2023 года.
Представители платформы уверяют, что в своей публикации они поднимают проблему геополитического контекста и обращают внимание на то, что потребители чаще решают вопрос выживания, а не морали.
"Во-первых, мы говорим о том, что такая проблема существует. Как бы не должны из патриотических убеждений не покупать, но покупают. С другой стороны, эта бизнес-модель довольно активная", – сказал представитель Pricer.lt Артурас Визицкас.
Он заверил, что у платформы нет никаких коммерческих связей и контрактов с Mere (ЗАО Valientė) и она "не хвалит ее за хозяев". Однако, по словам Визицкаса, сфера работы Pricer.lt - розничная торговля, поэтому они должны представлять и Mere.
Визицкас считает, что успех этой сети обусловлен неконкурентоспособностью литовского рынка.
"Это одна из сетей, которая демонстрирует низкие цены, возможно, мы обратили на нее внимание только потому, что есть недочеты в деятельности наших сетей. Если бы рынок был конкурентоспособным, то для такой сети не было бы места", – заверил он.
По словам Визицкаса, покупатели, которые видят низкие цены, не думают о происхождении товаров.
Он заметил, что Mere в Литве действует совершенно легально, а решение из-за связей с Россией находится в руках самой сети и потребителей.
Глава Pricer.lt отмечает, что регламент должна ввести власть. "Нет ясных определений того, что приемлемо в нынешних отношениях с Россией для бизнеса, а что нет, это остается в серой зоне", – сказал Визицкас.
По его словам, этот бизнес нашел нишу в Литве, поэтому если не будет иного регулирования и низких цен, то Mere может расширяться и дальше.
"Если у сети есть такие перспективы, то потребитель может делать выбор, ему надо жить и он идет в такой магазин. И поставщики, которые думают, где продать свои товары, тоже видят эту сеть как выход. В наших публикациях мы просто описываем это явление", – подчеркнул Визицкас.
С ним согласился и эксперт Pricer.lt Пятрас Чепкаускас. Он заметил, что платформа не только описывает успех сети, но и критикует тот факт, что такой сети дан зеленый свет.
"Почитайте мои статьи, я писал об этом. В них критика в адрес властей, допускающих это", – сказал Чепкаускас.
К сожалению, сами представители Mere отказались комментировать ситуацию.
Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что деятельность этой сети в Литве можно было бы ограничить, если бы на уровне ЕС ограничили деятельность компаний российского капитала.
"Я бы хотел, чтобы такое утвердили, но у нас связаны руки", – сказал он.
В 2021 году Mere открыла первый магазин в Великобритании, однако после российского вторжения в Украину магазины там были закрыты. Аналогичные ситуации были в Бельгии и Испании.
Украина включила компанию "Светофор" в санкционный список еще до начала войны из-за активных ее действий в оккупированном Крыму.
Издание Verslo žinios сообщает, что Mere пытается расширяться на Западе., но под другим названием - MyPrice.