2025.02.19 09:04

Выручка Tez Tour в прошлом году выросла до 119 млн евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kelionių organizatoriai
Kelionių organizatoriai
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Крупнейший туроператор Литвы Tez Tour в прошлом году получил доход в размере 119 миллионов евро и перевез 152 тыс. путешественников.

„Несмотря на возросшую конкуренцию, в прошлом году мы сохранили прочные лидирующие позиции на рынке. Мы продолжаем оставаться крупнейшим туроператором в Литве, обслуживающим наибольшее количество путешественников, и работаем прибыльно“, - цитируется в сообщении глава компании Александр Суков.

По данным компании, в 2024 году предложение итальянского направления выросло на 80 проц., а популярность египетских курортов выросла на 15 проц. Программа полетов в Объединенные Арабские Эмираты также была увеличена вдвое.

Общий коэффициент заполненности самолетов в прошлом году достигал более 98 проц. В прошлом году литовцы тратили на путешествия в среднем 900 евро на человека, что примерно на 5 проц. больше, чем годом ранее.

100 процентов акций Tez Tour принадлежат испанской компании GERMESINVEST SL. Компания входит в международную группу, работающую в странах Европейского союза – Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии и Румынии.

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