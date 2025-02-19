Выручка Tez Tour в прошлом году выросла до 119 млн евро

„Несмотря на возросшую конкуренцию, в прошлом году мы сохранили прочные лидирующие позиции на рынке. Мы продолжаем оставаться крупнейшим туроператором в Литве, обслуживающим наибольшее количество путешественников, и работаем прибыльно“, - цитируется в сообщении глава компании Александр Суков.

По данным компании, в 2024 году предложение итальянского направления выросло на 80 проц., а популярность египетских курортов выросла на 15 проц. Программа полетов в Объединенные Арабские Эмираты также была увеличена вдвое.