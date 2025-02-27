Выручка Orlen Lietuva за год упала на 25%

Как сообщило предприятие в четверг, EBITDA Orlen Lietuva (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) в последнем квартале года составила 16 млн долларов США (более чем 15,3 млн евро).
Как заявил генеральный директор Orlen Lietuva Збигнев Пашкович, компании удалось отреагировать на меняющиеся макроэкономические условия и таким образом добиться стабильных финансовых результатов.
„Неопределенность и динамичные изменения на мировых рынках, а также не очень оптимистичные прогнозы остаются нашим главным объектом внимания на 2025 год“, – цитируется руководитель компании в сообщении Orlen Lietuva.
Снижение выручки связано с ценами на сырье на мировых рынках, снижением объемов продаж и важными плановыми ремонтными работами. Среди них – работы на Мажейкяйском нефтезаводе, где было переработано 1,814 млн тонн нефти, что на 431 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
В последнем квартале года на заводе были проведены важные ремонтные работы, в том числе работы по проекту оборудования по переработке тяжелых нефтяных остатков, которые обошлись в 640 млн евро.
Это привело к снижению коэффициента загрузки Мажейкяйского завода на 16-процентных пункта – он составил 71 проц.
Несмотря на 13-процентное снижение общего объема продаж, продажи на внутренних рынках – стабильный источник энергии для Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины – сократились всего на 2 проц. по сравнению с количеством продаж годом ранее, а морские продажи сократились на 34 проц.
По словам руководителя Orlen Lietuva, организация продолжает работу над долгосрочными планами развития, которые очень важны для будущего энергоснабжения региона и перехода к экологически чистым видам топлива для Литвы и стран Балтии.
Orlen Lietuva уже много лет является крупнейшим налогоплательщиком страны. С 2006 года в покупку и модернизацию Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода группа Orlen вложила почти 4,5 млрд евро.