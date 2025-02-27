Выручка Orlen Lietuva за год упала на 25%

Как сообщило предприятие в четверг, EBITDA Orlen Lietuva (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) в последнем квартале года составила 16 млн долларов США (более чем 15,3 млн евро).

Как заявил генеральный директор Orlen Lietuva Збигнев Пашкович, компании удалось отреагировать на меняющиеся макроэкономические условия и таким образом добиться стабильных финансовых результатов.

„Неопределенность и динамичные изменения на мировых рынках, а также не очень оптимистичные прогнозы остаются нашим главным объектом внимания на 2025 год“, – цитируется руководитель компании в сообщении Orlen Lietuva.