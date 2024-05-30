Выручка Mars Lietuva в прошлом году составила 241,5 млн евро

Практически вся продукция компании экспортировалась за рубеж – в 20 стран ЕС , а также в Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Турцию, Украину и Австралию. Основной клиент – Великобритания, на долю которой в общей структуре продаж приходится 29 проц.

"На данный момент, когда на рынке установился естественный баланс, спрос несколько снизился, поэтому в прошлом году мы произвели меньше, однако зафиксированное на многих экспортных рынках общее повышение уровня цен и ориентация на продукцию с более высокой добавленной стоимостью помогли нам сохранить положительную динамику выручки и прибыли", — так прокомментировала финансовые результаты генеральный директор Mars Lietuva Аушра Жемайтене в пресс-релизе.