Выручка Mars Lietuva в прошлом году составила 241,5 млн евро

Сообщается, что в 2023 г. компания произвела 97 тыс. тонн продукции для домашних животных.
Практически вся продукция компании экспортировалась за рубеж – в 20 стран ЕС, а также в Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Турцию, Украину и Австралию. Основной клиент – Великобритания, на долю которой в общей структуре продаж приходится 29 проц.
"На данный момент, когда на рынке установился естественный баланс, спрос несколько снизился, поэтому в прошлом году мы произвели меньше, однако зафиксированное на многих экспортных рынках общее повышение уровня цен и ориентация на продукцию с более высокой добавленной стоимостью помогли нам сохранить положительную динамику выручки и прибыли", — так прокомментировала финансовые результаты генеральный директор Mars Lietuva Аушра Жемайтене в пресс-релизе.
По ее словам, в этом году компания планирует примерно 5-процентный рост выручки и объема производства. Планируется, что в этом году себестоимость продукции компании увеличится на одну десятую, в значительной степени этому будет способствовать последовательное увеличение фонда заработной платы и бонусов работникам.
После изменения структуры акционеров прямым акционером Mars Lietuva стала американская компания Wm Wrigley Jr. Company, входящая в концерн Mars. Гаргждайская фабрика Mars Lietuva работает в составе организации Mars Petcare сегмента по уходу за животными Mars.