Выпущена коллекционная монета в честь членства Литвы в НАТО и ЕС

Как сообщает Центробанк Литвы, предварительная продажа этой монеты началась в четверг в 8 часов утра в интернет-магазине Центробанка Литвы monetos.lb.lt.

Коллекционная монета будет выпущена в обращение 28 марта, тогда ее можно будет приобрести не только в интернет-магазине, но и в кассах Центробанка Литвы в Вильнюсе и Каунасе.

Аверс и реверс этой монеты отчеканены из двух соединенных плоскостей. В центре аверса и реверса находится триколор, символизирующий независимость Литовского государства, что послужило основой для становления полноправным членом как НАТО, так и ЕС.

Вокруг флага на аверсе расположен символ герба Литвы Витис, надпись "LIETUVA" ​​номинал "20 €", год "2024". На фоне монеты – фрагментированные символы НАТО и ЕС, изображенные на разных уровнях измерения.