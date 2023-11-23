Выпал снег, центры зимних развлечений сообщают об открытии и ценах

25 ноября открывается центр зимних развлечений "Лепкальнис". Его словам главы центра Артураса Бельскиса, к открытию сезона центр уже готов.
"Мы приготовили необходимое количество снега, я думаю, удастся открыть 4 трассы. Позже прогнозируют морозы, поэтому мы будем продолжать производство снега и откроем еще больше трасс. Пока погода стоит зимняя", – сказал он.
В прошлом году центр работал с 22 ноября, в этом откроется на несколько дней позже. Цены на билеты, по словам Бельскиса, не изменятся.
"Мы не манипулируем ценами, а рост расходов, связанный с ценами на энергоресурсы, взяли на себя", – сказал он.
На сайте центра сказано, что билеты продают как по интернету, так и на месте, но билеты в кассе стоят дороже.
"Мы хотим ограничивать число людей на горке, чтобы не было очередей к подъемникам. Поэтому билеты лучше покупать по интернету. Конечно, если человек приехал и все равно хочет кататься, можно купить билет в кассе, но дороже", – сказал Бельскис.
Билет на одного, если покупать в интернете (2 ч.) в рабочий день стоит 17 евро, в выходной день и в праздники – 20 евро. В кассе цены соответственно 26 и 30 евро. Сообщается, что с субботы будет работать пункт аренды оснащения, школа и кафе.
24 и 25 ноября сезон планирует открыть центр Aukštagirės kalnas в Шилальском районе, в деревне Аукштагире. Его глава Диана Петраускене сказала, что все будет зависеть от количества осадков.
"Планируем открыть зеленую и красную трассы, всего их у нас шесть", – сказала она, заметив, что всю информацию жители получат на их странице в Facebook. Цены для взрослых в этом году в этом центре увеличились на 1 евро.
"С Нового года увеличивается минимальная зарплата, поскольку мы не хотим менять цены в середине сезона, меняем их сейчас", – заметила она.
В рабочие дни билет на 3 ч. для взрослого стоит 17 евро, в выходные и по праздникам – 23 евро.
По словам главы Druskininkų Snow Arena Айвараса Кадзяускаса, сейчас их закрытая трасса действует в обычном режиме, как и круглый год. Пока клиентов немало.
"Уличную трассу пока открывать мы не планируем, погодные условия показывают, что температура будет выше нуля, поэтому это нецелесообразно. Трассу открываем, когда позволяют погодные условия, когда можем делать искусственный снег", – сказал он.
Цены, по его словам, в этом году не менялись.
С понедельника по четверг (2 ч.) для взрослых 17 евро, по пятницам, в выходные дни и праздники – 25 евро.