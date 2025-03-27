2025.03.27 11:41

Вылетевший из Вильнюса в Хургаду самолет вернулся назад

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Apgręžtas į Hurgadą skridęs lėktuvas
Apgręžtas į Hurgadą skridęs lėktuvas
ФОТО: Shutterstock

В четверг утром самолет GetJet Airlines вылетел в Хургаду, но вскоре вернулся в Вильнюсский аэропорт. По данным компании, самолет вернулся по техническим причинам. Пассажиров в аэропорту уже ждал другой самолет.

После того как самолет вернулся, в аэропорту обновили время вылета самолета в Хургаду, указав 10.30 ч.

Факт возвращения самолета Delfi подтвердила авиакомпания.

Apsigręžė į Hurgadą skridęs orlaivis

„В четверг утром был запланирован рейс из Вильнюса в Хургаду. Мы очень сожалеем, что по техническим причинам самолет должен был вернуться назад.

Готов другой самолет, сейчас в него садятся пассажиры, перегружают багаж“, – сказано в комментарии Delfi.

Компания указала, что „приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства“.

„Наш приоритет - безопасность пассажиров“, – отметили представители компании.

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