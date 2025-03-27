Вылетевший из Вильнюса в Хургаду самолет вернулся назад

После того как самолет вернулся, в аэропорту обновили время вылета самолета в Хургаду, указав 10.30 ч.
Факт возвращения самолета Delfi подтвердила авиакомпания.
„В четверг утром был запланирован рейс из Вильнюса в Хургаду. Мы очень сожалеем, что по техническим причинам самолет должен был вернуться назад.
Готов другой самолет, сейчас в него садятся пассажиры, перегружают багаж“, – сказано в комментарии Delfi.
Компания указала, что „приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства“.
„Наш приоритет - безопасность пассажиров“, – отметили представители компании.