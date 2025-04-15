"Выгоднее закрыться, чем платить долги": депутат обвинил ресторанный бизнес в манипуляциях

„Литовская публичная сфера заполнена причитаниями ресторанного бизнеса – мол, налоговое бремя невыносимо, а государство бросило их на произвол судьбы. „Двери закрываются“, „бизнес душат“, „Содра беспощадна“ – такие нарративы распространяются как от самих бизнесменов, так и от представляющих их лоббистов“, - написал политик в своем аккаунте в Facebook.

„Когда журналисты не поленились ознакомиться с финансовой отчетностью компании, стало очевидно то, что многие подозревали уже давно: рестораны закрываются, потому что им выгоднее закрыться, чем выплачивать кредиты, предоставленные им государством“, - добавил он.