"Выгоднее закрыться, чем платить долги": депутат обвинил ресторанный бизнес в манипуляциях

„Литовская публичная сфера заполнена причитаниями ресторанного бизнеса – мол, налоговое бремя невыносимо, а государство бросило их на произвол судьбы. „Двери закрываются“, „бизнес душат“, „Содра беспощадна“ – такие нарративы распространяются как от самих бизнесменов, так и от представляющих их лоббистов“, - написал политик в своем аккаунте в Facebook.
„Когда журналисты не поленились ознакомиться с финансовой отчетностью компании, стало очевидно то, что многие подозревали уже давно: рестораны закрываются, потому что им выгоднее закрыться, чем выплачивать кредиты, предоставленные им государством“, - добавил он.
По его словам, вопросы вызывает тот факт, что компания, управлявшая ресторанами Drama Burger, за прошлый год получила более 83 тыс. евро чистой прибыли, а ее собственный капитал составил более 140 тыс. евро, но при этом компания утверждает, что не может погасить предоставленный государством кредит, полученный во время пандемии.
Это не кредит из банка – это наши деньги, на которые были отложены взносы в Фонд государственного социального страхования (Содра) и Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).
„Не происходит ли так, что „банкротить“ компанию, выплатив дивиденды, просто выгоднее, ведь 13,2 тыс. – не такие уж и маленькие деньги?“, - говорится в посте П. Пинялиса.
„В этой истории мало о реальном банкротстве. Скорее о том, как бизнесмены пытаются тихо закрыть двери, но забрать с собой все деньги, оставляя лоббистам возможность кричать о необходимых льготах для их бизнеса“, - добавил он.
Работавшие на проспекте Гедиминаса и улице Вяркю в столице рестораны Drama burger, на прошлой неделе были закрыты. Вигантас Макселе, руководитель компании Septyni mėsainiai, управляющей ресторанами, сообщил порталу Delfi, что такое решение принято из-за задолженности компании перед „Содрой“.