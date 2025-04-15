2025.04.15 18:29

"Выгоднее закрыться, чем платить долги": депутат обвинил ресторанный бизнес в манипуляциях

 
Elta
ru.DELFI.lt
Povilas Pinelis
Povilas Pinelis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

После того как распространилась новость о закрытии двух ресторанов Drama Burger в столице, депутат Вильнюсского городского совета Повилас Пинялис утверждает, что заведения общественного питания закрываются уже некоторое время, потому что это выгоднее, чем возвращать предоставленные им государством кредиты.

„Литовская публичная сфера заполнена причитаниями ресторанного бизнеса – мол, налоговое бремя невыносимо, а государство бросило их на произвол судьбы. „Двери закрываются“, „бизнес душат“, „Содра беспощадна“ – такие нарративы распространяются как от самих бизнесменов, так и от представляющих их лоббистов“, - написал политик в своем аккаунте в Facebook.

„Когда журналисты не поленились ознакомиться с финансовой отчетностью компании, стало очевидно то, что многие подозревали уже давно: рестораны закрываются, потому что им выгоднее закрыться, чем выплачивать кредиты, предоставленные им государством“, - добавил он.

По его словам, вопросы вызывает тот факт, что компания, управлявшая ресторанами Drama Burger, за прошлый год получила более 83 тыс. евро чистой прибыли, а ее собственный капитал составил более 140 тыс. евро, но при этом компания утверждает, что не может погасить предоставленный государством кредит, полученный во время пандемии.

Это не кредит из банка – это наши деньги, на которые были отложены взносы в Фонд государственного социального страхования (Содра) и Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).

„Не происходит ли так, что „банкротить“ компанию, выплатив дивиденды, просто выгоднее, ведь 13,2 тыс. – не такие уж и маленькие деньги?“, - говорится в посте П. Пинялиса.

„В этой истории мало о реальном банкротстве. Скорее о том, как бизнесмены пытаются тихо закрыть двери, но забрать с собой все деньги, оставляя лоббистам возможность кричать о необходимых льготах для их бизнеса“, - добавил он.

Работавшие на проспекте Гедиминаса и улице Вяркю в столице рестораны Drama burger, на прошлой неделе были закрыты. Вигантас Макселе, руководитель компании Septyni mėsainiai, управляющей ресторанами, сообщил порталу Delfi, что такое решение принято из-за задолженности компании перед „Содрой“.

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