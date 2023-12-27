Выдано разрешение на строительство комплекса "Сангушкский парк" в Старом городе столицы

 
ELTA
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Releven
Releven
ФОТО: Organizatorių nuotr.
Проект комплекса из двух элитных домов "Сангушкский парк" (Sanguškų parkas) получил разрешение на строительство, сообщает его девелопер Releven.

На улице Жюпроню, возле Миссионерского костела и улиц Субачяус и М. Даукшос в 2026 г. будет оборудовано 55 квартир, 11 рекреационных и 13 торгово-административных помещений.

Девелоперская компания Releven, занимающаяся реализацией проекта, планирует обустроить на прилегающем участке общественное пространство – сквер, а со стороны улицы М. Даукшос будет благоустроена существующая городская зеленая зона.

За весь период строительства компания намерена инвестировать в проект около 40 млн евро.

Первые строительные работы начнутся в I-II кварталах 2024 г., в зависимости от погодных условий.

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