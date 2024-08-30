Выдано разрешение на строительство комплекса "Акрополис Вингис" в Вильнюсе

Проектные предложения многофункционального комплекса „Акрополис Вингис“ были представлены широкой общественности в июле 2022 года и утверждены Вильнюсским городским муниципалитетом в октябре того же года. В ходе подготовки технического проекта по строительству комплекса предложения были немного скорректированы и в октябре 2023 года вновь представлены в Вильнюсский городской муниципалитет, а в ноябре того же года – общественности. В феврале этого года Вильнюсский городской муниципалитет утвердил поправки к проектным предложениям. С учетом одобренных предложений была завершена подготовка технического проекта по строительству комплекса с последующей передачей муниципалитету всех документов, необходимых для получения разрешения на строительство.