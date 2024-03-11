Выбраны лучшие автосервисы в Литве

В Литве очень много автосервисов, выбрать подходящий довольно непросто, поэтому стартап Nevažiuoja решил провести опрос и составить рейтинг лучших автосервисов. Им раздали значки Top Rated — знак признания качества услуг и надежности.
Автосервисы Top Rated
Edler,
Automeškos,
Hibdeta,
Inrada,
FlixAuto,
EDauta,
ExpressAuto.
При выборе лучших автосервисов учитывали количество 5-звездочных оценок — признания качества услуг.
"Мы стараемся, чтобы все клиенты остались довольны и пытаемся внести свой вклад в то, чтобы клиенты вернулись. Top Rated 2023 показал, что это окупается. Очень здорово, спасибо коллективу и клиентам", — порадовался директор Edler Эдвард.
"Важнейший критерий при предоставлении Top Rated - отзывы клиентов. Мы общаемся с клиентами после их визитов в автосервисы – часто получаем положительные комментарии, конечно, бывает всякое, но внимание привлекает то, что нередко получаем очень хорошие отзывы — отсюда и появилась такая инициатива", — сказал один из основателей платформы Nevažiuoja Эдвинас Вайтмонас.
В этом году выбрали 7 автосервисов из больше 200, которые получили больше всего 5-звездочных оценок.