Ввезенных в Литву из-за границы домашних животных с июля будут регистрировать частные ветеринары

„Мы доверяем частным ветеринарам регистрацию данных о прибывших из-за границы домашних животных, но контроль, конечно, останется. Специалисты ГПВС продолжат быть пользователями Регистра домашних животных, поэтому будут собирать и использовать необходимую информацию как для целей контроля, так и для мониторинга“, - цитируется в сообщении руководитель службы Аудроне Микалаускене.

В ведомстве отмечают, что данные и информацию о зарегистрированном животном может проверить его владелец, войдя в Регистр домашних животных через Электронные ворота власти.