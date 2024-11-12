Вскоре откроется новый терминал Вильнюсского аэропорта: посмотрите, как он выглядит

Представитель Литовских аэропортов Валдас Стропус сказал, что один из основных этапов – тестирование, чего в истории еще не было.
„Сегодня исторический день. Мы можем пригласить большую группу наших будущих пассажиров, жителей города на массовое тестирование, которое состоится 11 января утром. Тестирование будет длиться три часа“, – заметил он.
По словам Стропуса, в этот день будут проходить регулярные полеты.
„В феврале мы всегда ждем пассажиров, которые летают на горные курорты, поэтому два из этих полетов будут связаны с такими рейсами – будут полеты в Милан. Пассажиры смогут испытать и самообслуживание в сфере регистрации багажа и увидеть процесс приема нестандартного багажа, – сказал Стропус. – (...) Первый раз тестирование пройдет с участием приглашенных гостей, а не наших работников“.
Правда, стать одним из тысячи волонтеров будет непросто – сначала надо победить в одной игре.
„Перед регистрацией проведут веселую игру – сыгравший в нее человек попадет в регистрационное окно, там предоставит свои данные. Тогда получит один из 20 сценариев.
Несмотря на то, что игра будет веселая, для нас - это самый важный этап. Только так мы сможем узнать, точно ли отвечаем ожиданиям пассажиров и можем предоставить наилучший опыт. Проверим, как наша теория с листа будет выглядеть в реальности“, – сказал Стропус.
Глава департамента расширения Литовских аэропортов Арнас Думанас сказал, что в скором времени начнутся работы по обновлению терминала прибытия.
Новый терминал отбытия должны открыть 4 февраля 2025 г. Терминал площадью 14 400 кв. м позволит в два раза увеличить мощности обслуживания и пропускной способности пассажиров (от 1200 до 2400 пассажиров в час).