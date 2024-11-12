Вскоре откроется новый терминал Вильнюсского аэропорта: посмотрите, как он выглядит

„В феврале мы всегда ждем пассажиров, которые летают на горные курорты, поэтому два из этих полетов будут связаны с такими рейсами – будут полеты в Милан. Пассажиры смогут испытать и самообслуживание в сфере регистрации багажа и увидеть процесс приема нестандартного багажа, – сказал Стропус. – (...) Первый раз тестирование пройдет с участием приглашенных гостей, а не наших работников“.

По словам Стропуса, в этот день будут проходить регулярные полеты.

„Сегодня исторический день. Мы можем пригласить большую группу наших будущих пассажиров, жителей города на массовое тестирование, которое состоится 11 января утром. Тестирование будет длиться три часа“, – заметил он.

Представитель Литовских аэропортов Валдас Стропус сказал, что один из основных этапов – тестирование, чего в истории еще не было.

Правда, стать одним из тысячи волонтеров будет непросто – сначала надо победить в одной игре.

„Перед регистрацией проведут веселую игру – сыгравший в нее человек попадет в регистрационное окно, там предоставит свои данные. Тогда получит один из 20 сценариев.

Несмотря на то, что игра будет веселая, для нас - это самый важный этап. Только так мы сможем узнать, точно ли отвечаем ожиданиям пассажиров и можем предоставить наилучший опыт. Проверим, как наша теория с листа будет выглядеть в реальности“, – сказал Стропус.

Глава департамента расширения Литовских аэропортов Арнас Думанас сказал, что в скором времени начнутся работы по обновлению терминала прибытия.