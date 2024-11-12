2024.11.12 12:49

Вскоре откроется новый терминал Вильнюсского аэропорта: посмотрите, как он выглядит

 
Эма Милюте
ru.DELFI.lt

В Вильнюсе вскоре откроется новый терминал отбытия – это произойдет в феврале 2025 года, а в январе впервые в истории литовской авиации будут массово тестировать деятельность аэропорта. Во вторник представители Вильнюсского аэропорта показали новый терминал и рассказали о том, какие работы еще ждут.

Представитель Литовских аэропортов Валдас Стропус сказал, что один из основных этапов – тестирование, чего в истории еще не было.

„Сегодня исторический день. Мы можем пригласить большую группу наших будущих пассажиров, жителей города на массовое тестирование, которое состоится 11 января утром. Тестирование будет длиться три часа“, – заметил он.

Valdas Stropus

По словам Стропуса, в этот день будут проходить регулярные полеты.

„В феврале мы всегда ждем пассажиров, которые летают на горные курорты, поэтому два из этих полетов будут связаны с такими рейсами – будут полеты в Милан. Пассажиры смогут испытать и самообслуживание в сфере регистрации багажа и увидеть процесс приема нестандартного багажа, – сказал Стропус. – (...) Первый раз тестирование пройдет с участием приглашенных гостей, а не наших работников“.

Vilniaus oro uostuo naujojo išvykimo terminalo testavimas

Правда, стать одним из тысячи волонтеров будет непросто – сначала надо победить в одной игре.

„Перед регистрацией проведут веселую игру – сыгравший в нее человек попадет в регистрационное окно, там предоставит свои данные. Тогда получит один из 20 сценариев.

Несмотря на то, что игра будет веселая, для нас - это самый важный этап. Только так мы сможем узнать, точно ли отвечаем ожиданиям пассажиров и можем предоставить наилучший опыт. Проверим, как наша теория с листа будет выглядеть в реальности“, – сказал Стропус.

Глава департамента расширения Литовских аэропортов Арнас Думанас сказал, что в скором времени начнутся работы по обновлению терминала прибытия.

Arnas Dūmanas

Новый терминал отбытия должны открыть 4 февраля 2025 г. Терминал площадью 14 400 кв. м позволит в два раза увеличить мощности обслуживания и пропускной способности пассажиров (от 1200 до 2400 пассажиров в час).

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