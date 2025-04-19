Всемирный экономический форум: проблему нехватки кадров в Литве решат переквалификация и автоматизация

Он добавляет, что ожидания покупателей также меняются. Людям нужна скорость, удобство и контроль, и автоматизированные решения позволяют им это обеспечить. Поэтому всё больше компаний рассматривают автоматизацию как стратегическую инвестицию.

Хотя литовские компании в настоящее время скромно инвестируют в обучение сотрудников, по данным Всемирного экономического форума, в следующем году 86% компаний планируют выделить дополнительные средства на переподготовку и повышение квалификации сотрудников.

„Мы уже конкурируем за таланты не только с другими технологическими компаниями Литвы и соседних стран, но и с мировыми игроками. Высокооплачиваемые специалисты в области технологий уже зарабатывают столько же, сколько и их коллеги в Скандинавии (…). Это показывает, что Литва уже является важной страной для развития технологий“, - говорит исполнительный директор.