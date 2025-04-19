Всемирный экономический форум: проблему нехватки кадров в Литве решат переквалификация и автоматизация

По данным ежегодного отчета Всемирного экономического форума, около 83%литовских компаний отмечают, что нехватка квалифицированных кадров будет препятствовать трансформации бизнеса, что значительно превышает средний мировой показатель в 63%.
„Потребность в автоматизации в Литве, особенно в торговле, растет колоссальными темпами, поскольку это уже не выбор, а необходимость. Основная причина – просто физическая нехватка сотрудников на стареющем рынке, когда предприятиям нужно выживать. Высокая инфляция также способствует этому, заставляя нас стремиться к эффективности, сокращать издержки и улучшать качество обслуживания клиентов“, - цитируется в сообщении генеральный директор StrongPoint Technology Юлюс Стулпинас.
Он добавляет, что ожидания покупателей также меняются. Людям нужна скорость, удобство и контроль, и автоматизированные решения позволяют им это обеспечить. Поэтому всё больше компаний рассматривают автоматизацию как стратегическую инвестицию.
Хотя литовские компании в настоящее время скромно инвестируют в обучение сотрудников, по данным Всемирного экономического форума, в следующем году 86% компаний планируют выделить дополнительные средства на переподготовку и повышение квалификации сотрудников.
„Мы уже конкурируем за таланты не только с другими технологическими компаниями Литвы и соседних стран, но и с мировыми игроками. Высокооплачиваемые специалисты в области технологий уже зарабатывают столько же, сколько и их коллеги в Скандинавии (…). Это показывает, что Литва уже является важной страной для развития технологий“, - говорит исполнительный директор.
По словам Стулпинаса, наиболее быстро таланты развиваются в сферах финансовых технологий, медицинских технологий и технологий розничной торговли.