2025.04.19 07:07

Всемирный экономический форум: проблему нехватки кадров в Литве решат переквалификация и автоматизация

 
ELTA
ru.DELFI.lt
<em>Delfi rytas.</em> Lėtėjančios ekonomikos signalai: darbo rinkoje – pirmieji pokyčiai
<em>Delfi rytas.</em> Lėtėjančios ekonomikos signalai: darbo rinkoje – pirmieji pokyčiai

Данные Всемирного экономического форума свидетельствуют о том, что в течение следующих пяти лет автоматизация преобразует 58% предприятий по всему миру. А в Литве этот процесс будет еще больше ускоряться старением, сокращением населения и ростом уровня жизни.

По данным ежегодного отчета Всемирного экономического форума, около 83%литовских компаний отмечают, что нехватка квалифицированных кадров будет препятствовать трансформации бизнеса, что значительно превышает средний мировой показатель в 63%.

„Потребность в автоматизации в Литве, особенно в торговле, растет колоссальными темпами, поскольку это уже не выбор, а необходимость. Основная причина – просто физическая нехватка сотрудников на стареющем рынке, когда предприятиям нужно выживать. Высокая инфляция также способствует этому, заставляя нас стремиться к эффективности, сокращать издержки и улучшать качество обслуживания клиентов“, - цитируется в сообщении генеральный директор StrongPoint Technology Юлюс Стулпинас.

Он добавляет, что ожидания покупателей также меняются. Людям нужна скорость, удобство и контроль, и автоматизированные решения позволяют им это обеспечить. Поэтому всё больше компаний рассматривают автоматизацию как стратегическую инвестицию.

Хотя литовские компании в настоящее время скромно инвестируют в обучение сотрудников, по данным Всемирного экономического форума, в следующем году 86% компаний планируют выделить дополнительные средства на переподготовку и повышение квалификации сотрудников.

„Мы уже конкурируем за таланты не только с другими технологическими компаниями Литвы и соседних стран, но и с мировыми игроками. Высокооплачиваемые специалисты в области технологий уже зарабатывают столько же, сколько и их коллеги в Скандинавии (…). Это показывает, что Литва уже является важной страной для развития технологий“, - говорит исполнительный директор.

По словам Стулпинаса, наиболее быстро таланты развиваются в сферах финансовых технологий, медицинских технологий и технологий розничной торговли.

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