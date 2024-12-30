Время работы торговых сетей на Новый год: многие магазины будут закрыты

31 декабря все магазины сети Maxima закроются в 21 ч., а 1 января будут закрыты.
Такой же план и у сети магазинов Lidl. 31 декабря магазины закроются в 20 ч., а 1 января работать не будут. По такому же графику будут работать магазины сети Norfa.
31 декабря все магазины сети Rimi закроются в 20 ч., а 1 января 2025 года будут работать только дежурные магазины этой сети.
Магазины сети Iki сообщают, что 31 декабря они закроются в 20 ч., 1 января будут работать всего 30 магазинов этой сети. 1 января 30 магазинов этой сети будут работать с 10 до 20 ч. – из список можно найти здесь.
Представитель сети магазинов Aibė Жидре Баскутите сказала Delfi, что большая часть магазинов сети будет работать, однако каждый магазин будет работать по индивидуальному графику, с учетом потребностей местных покупателей.
Время работы магазинов этой сети можно найти на сайте www.aibe.lt.
1 января будут закрыты магазины в торговых центрах Akropolis
31 декабря в торговых центрах Akropolis рестораны, почтовые отделения, магазины, аптеки Eurovaistinė и магазин Ermitažas закроются в 19 ч., раньше закроются и банковские отделения. Магазины Maxima закроются в 21 ч. Ледовые арены в Клайпеде и Шяуляй закроются в 19 ч., в Вильнюсе – в 19.30 ч. Кинотеатр в столичном ТЦ Akropolis закроется в 16 ч., в Клайпеде и Шяуляй в 18 ч.
1 января в ТЦ Akropolis не будут работать магазины, банковские отделения и почтовые отделения.
В Клайпеде и Шяуляй не будут работать ледовые арены, в Вильнюсе она будет работать с 12 до 21 часа. В Шяуляйском ТЦ Akropolis не будут работать и рестораны, в Вильнюсе и Клайпеде они будут работать с 12 до 22 ч. Кинотеатры будут в этот день работать с 12 до 22 ч., в то же время в Клайпеде и в Шяуляй будет работать боулинг.
В каунасском ТЦ Akropolis 31 декабря все магазины, места предоставления услуг, рестораны, кафе и зоны развлечений закроются раньше. Maxima XXX будет работать до 21 ч., Eurovaistinė, магазины, услуги и рестораны, кафе и кинотеатр – до 19 ч.
1 января в каунасском ТЦ не будут работать все магазины, рестораны и кафе. Будет открыт только кинотеатр Forum Cinemas (с 13 до 22 ч.).
Магазины Senukai работать не будут
О времени работы информируют и магазины Bolt Market, товары в которых можно заказать через платформу Bolt Food. 31 декабря Bolt Market будет работать с 9 до 21 ч., а 1 января с 9 до 24.00 ч.
1 января не будут работать магазины Senukai в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневжисе, Алитусе, Биржай, Друскининкай, Электренай, Кайшядорисе, Мажейкяй, Пренай, Рокишкисе, Тельшяй, Укмерге, Утене и Зарасай.
31 декабря магазины этой сети закроются раньше обычного.