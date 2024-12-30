Время работы торговых сетей на Новый год: многие магазины будут закрыты

31 декабря в торговых центрах Akropolis рестораны, почтовые отделения, магазины, аптеки Eurovaistinė и магазин Ermitažas закроются в 19 ч., раньше закроются и банковские отделения. Магазины Maxima закроются в 21 ч. Ледовые арены в Клайпеде и Шяуляй закроются в 19 ч., в Вильнюсе – в 19.30 ч. Кинотеатр в столичном ТЦ Akropolis закроется в 16 ч., в Клайпеде и Шяуляй в 18 ч.

В Клайпеде и Шяуляй не будут работать ледовые арены, в Вильнюсе она будет работать с 12 до 21 часа. В Шяуляйском ТЦ Akropolis не будут работать и рестораны, в Вильнюсе и Клайпеде они будут работать с 12 до 22 ч. Кинотеатры будут в этот день работать с 12 до 22 ч., в то же время в Клайпеде и в Шяуляй будет работать боулинг.