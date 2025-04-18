Время работы магазинов на Пасху: что важно знать

Уже пятый год подряд в первый день Пасхи более 8 тысяч сотрудников магазинов Maxima получат выходной. Планируется, что в канун Пасхи и во второй пасхальный день все магазины сети будут работать в обычном режиме.

Магазины сети Lidl 19 апреля будут работать по обычному графику, а 20 апреля будут закрыты. 21 апреля магазины этой сети откроются с 8 часов.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что магазины Norfa в субботу закроются в 20 часов, на Пасху работать не будут. 21 апреля магазины откроются с 9 ч.

Большая часть магазинов Aibė будет работать 20 – 21 апреля. Однако время работы будет сокращенным.