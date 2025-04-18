2025.04.18 12:06

Время работы магазинов на Пасху: что важно знать

 
время работы ТЦ Akropolis и Mega
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Приближается Пасха, портал напоминает, как в праздники будут работать магазины и торговые центры в Литве.

Уже пятый год подряд в первый день Пасхи более 8 тысяч сотрудников магазинов Maxima получат выходной. Планируется, что в канун Пасхи и во второй пасхальный день все магазины сети будут работать в обычном режиме.

Магазины сети Lidl 19 апреля будут работать по обычному графику, а 20 апреля будут закрыты. 21 апреля магазины этой сети откроются с 8 часов.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что магазины Norfa в субботу закроются в 20 часов, на Пасху работать не будут. 21 апреля магазины откроются с 9 ч.

Pieno produktai „Rimi“ parduotuvėje

Большая часть магазинов Aibė будет работать 20 – 21 апреля. Однако время работы будет сокращенным.

„Время работы конкретного магазина можно узнать в объявлении, которые вывешивают магазины“, – сказано в сообщении.

В Rimi Lietuva сообщили, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, часть магазинов будет закрыта. Однако в 17 городах Литвы откроются 49 дежурных магазинов, которые будут работать с 10:00 до 18:00. 19 и 21 апреля, в субботу и понедельник, магазины будут работать в обычном режиме.

В Вильнюсе будет работать 16 магазинов Rimi:

Rimi Šiaurės miestelis, ул. Жирмуну, 64;

Rimi Mylia, ул. Кедру, 4;

Rimi Nordika, ул. Викингу, 3;

Rimi Mandarinas, ул. Атейтес, 91;

Rimi Pilaitė, ул. Видуно, 4;

Rimi Rygos, ул. Ригос, 8;

Rimi Jeruzalė, ул. Ерузалес, 4;

Rimi Užupis, ул. Зарасу, 5A;

Rimi Pavilnionys, ул. Павильнёню, 22;

Rimi Čekoniškės, проспект Пилайтес, 65;

Rimi Naujoji Vilnia, ул. Шяурес, 37;

Rimi Erfurtas, ул. Архитекту, 19;

Rimi Zujūnai, ул. Жиргу, 24;

Rimi Linksmoji, ул. Линксмои, 66A;

Rimi Didžioji, ул. Диджёи, 28;

Rimi Gedimino, проспект Гедиминаса, 10.

В Каунасе 11 магазинов:

Rimi Dainavos, проспект В.Кревес, 43;

Rimi Baltijo, ул. Балтиёс, 58;

Rimi Savanoriai, проспект Саванорю, 321;

Rimi Europos, проспект Европы 43;

Rimi Juozapavičiaus, проспект A.Юозапавичаус, 11;

Rimi Kauno autobusų stotis, проспект Витаутаса, 24;

Rimi Varniai, ул. Варню, 41;

Rimi Pramonės, проспект Прамонес, 61A;

Rimi Ringaudai, ул. Варжупё, 1, Академия;

Rimi Domeikava, Ванджёгальское шоссе, 112, Домейкава;

Rimi Kaunas, проспект Витаутаса, 24.

В Клайпеде 6 дежурных магазинов:

Rimi Molas, проспект Тайкос, 139;

Rimi Arena, проспект Тайкос, 64;

Rimi Liepojos, ул. Лепоёс, 27;

Rimi Slengiai, ул. Дангаус, 34, Сленгяй;

Rimi Dituva, ул. Нидос, 1, Дерцекляй;

Rimi Ketvergiai, ул. Клайпедос, 48, Кетвергяй.

Еще 16 магазинов будут работать в других городах. Информацию можно найти на сайте сети.

Darbo laikas per Velykas

Пресс-секретарь сети IKI Гинтаре Китове сообщила, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, магазины будут закрыты, а в понедельник возобновят работу в обычном режиме. Она заметила, что круглосуточно 7 дней в неделю работают автономные магазины этой сети.

20 апреля в торговых центрах Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй будет работать лишь часть заведений общепита и мест развлечений.

Не будут работать магазины, аптеки и большая часть услуг. В понедельник торговые центры будут работать в обычном режиме.

20 апреля в вильнюсском Akropolis будет работать кинотеатр Apollo, greресторан Burger King и спортивный бар O’Learys, они будут работать с 12 до 22 ч.

Kauno „Akropolis“

В клайпедском Akropolis будет работать кинотеатр Forum Cinemas, рестораны и места развлечений, Время работы с 12 до 22 ч. Круглосуточно работает спортзал Gym+.

В шяуляйском Akropolis в воскресенье с 12 до 22 ч. будет работать кинотеатр Forum Cinemas и боулинг Apollo.

21 апреля все три Akropolis будут работать в обычном режиме, только отделение банка SEB в вильнюсском Akropolis будет работать с 10 до 16 ч.

В каунасском Akropolis в воскресенье с 13 до 22 ч. будет работать только кинотеатр.

Каунасский торговый центр Mega 20 апреля работать не будет, будет в этот день открыт только спортзал GYM+.

„Mega“

21 апреля будут работать почти все магазины в ТЦ Mega.

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