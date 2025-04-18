Время работы магазинов на Пасху: что важно знать

Уже пятый год подряд в первый день Пасхи более 8 тысяч сотрудников магазинов Maxima получат выходной. Планируется, что в канун Пасхи и во второй пасхальный день все магазины сети будут работать в обычном режиме.
Магазины сети Lidl 19 апреля будут работать по обычному графику, а 20 апреля будут закрыты. 21 апреля магазины этой сети откроются с 8 часов.
Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что магазины Norfa в субботу закроются в 20 часов, на Пасху работать не будут. 21 апреля магазины откроются с 9 ч.
Большая часть магазинов Aibė будет работать 20 – 21 апреля. Однако время работы будет сокращенным.
„Время работы конкретного магазина можно узнать в объявлении, которые вывешивают магазины“, – сказано в сообщении.
В Rimi Lietuva сообщили, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, часть магазинов будет закрыта. Однако в 17 городах Литвы откроются 49 дежурных магазинов, которые будут работать с 10:00 до 18:00. 19 и 21 апреля, в субботу и понедельник, магазины будут работать в обычном режиме.
В Вильнюсе будет работать 16 магазинов Rimi:
Rimi Šiaurės miestelis, ул. Жирмуну, 64;
Rimi Mylia, ул. Кедру, 4;
Rimi Nordika, ул. Викингу, 3;
Rimi Mandarinas, ул. Атейтес, 91;
Rimi Pilaitė, ул. Видуно, 4;
Rimi Rygos, ул. Ригос, 8;
Rimi Jeruzalė, ул. Ерузалес, 4;
Rimi Užupis, ул. Зарасу, 5A;
Rimi Pavilnionys, ул. Павильнёню, 22;
Rimi Čekoniškės, проспект Пилайтес, 65;
Rimi Naujoji Vilnia, ул. Шяурес, 37;
Rimi Erfurtas, ул. Архитекту, 19;
Rimi Zujūnai, ул. Жиргу, 24;
Rimi Linksmoji, ул. Линксмои, 66A;
Rimi Didžioji, ул. Диджёи, 28;
Rimi Gedimino, проспект Гедиминаса, 10.
В Каунасе 11 магазинов:
Rimi Dainavos, проспект В.Кревес, 43;
Rimi Baltijo, ул. Балтиёс, 58;
Rimi Savanoriai, проспект Саванорю, 321;
Rimi Europos, проспект Европы 43;
Rimi Juozapavičiaus, проспект A.Юозапавичаус, 11;
Rimi Kauno autobusų stotis, проспект Витаутаса, 24;
Rimi Varniai, ул. Варню, 41;
Rimi Pramonės, проспект Прамонес, 61A;
Rimi Ringaudai, ул. Варжупё, 1, Академия;
Rimi Domeikava, Ванджёгальское шоссе, 112, Домейкава;
Rimi Kaunas, проспект Витаутаса, 24.
В Клайпеде 6 дежурных магазинов:
Rimi Molas, проспект Тайкос, 139;
Rimi Arena, проспект Тайкос, 64;
Rimi Liepojos, ул. Лепоёс, 27;
Rimi Slengiai, ул. Дангаус, 34, Сленгяй;
Rimi Dituva, ул. Нидос, 1, Дерцекляй;
Rimi Ketvergiai, ул. Клайпедос, 48, Кетвергяй.
Еще 16 магазинов будут работать в других городах. Информацию можно найти на сайте сети.
Пресс-секретарь сети IKI Гинтаре Китове сообщила, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, магазины будут закрыты, а в понедельник возобновят работу в обычном режиме. Она заметила, что круглосуточно 7 дней в неделю работают автономные магазины этой сети.
20 апреля в торговых центрах Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй будет работать лишь часть заведений общепита и мест развлечений.
Не будут работать магазины, аптеки и большая часть услуг. В понедельник торговые центры будут работать в обычном режиме.
20 апреля в вильнюсском Akropolis будет работать кинотеатр Apollo, greресторан Burger King и спортивный бар O’Learys, они будут работать с 12 до 22 ч.
В клайпедском Akropolis будет работать кинотеатр Forum Cinemas, рестораны и места развлечений, Время работы с 12 до 22 ч. Круглосуточно работает спортзал Gym+.
В шяуляйском Akropolis в воскресенье с 12 до 22 ч. будет работать кинотеатр Forum Cinemas и боулинг Apollo.
21 апреля все три Akropolis будут работать в обычном режиме, только отделение банка SEB в вильнюсском Akropolis будет работать с 10 до 16 ч.
В каунасском Akropolis в воскресенье с 13 до 22 ч. будет работать только кинотеатр.
Каунасский торговый центр Mega 20 апреля работать не будет, будет в этот день открыт только спортзал GYM+.
21 апреля будут работать почти все магазины в ТЦ Mega.