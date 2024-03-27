Время работы магазинов и торговых центров на Пасху

Представители сети Maxima информировали, что в субботу и во второй день Пасхи магазины будут работать по обычному графику, а в воскресенье все магазины сети будут закрыты.

Сеть Lidl также сообщила, что ее магазины будут закрыты 31 марта. 30 марта и 1 апреля магазины этой сети будут работать в обычном режиме.

В пасхальные выходные изменится время работы некоторых магазинов сети Rimi. 30 марта физические магазины Rimi будут работать в обычном режиме, а интернет-магазин будет доставлять товары с 9 до 21 ч., заказы в Rimi Drive или в магазинах возможны с 8 до 22 ч. 31 марта не будет работать большая часть магазинов и э-магазин Rimi.lt, будут открыты 45 дежурных магазинов этой сети по всей Литве. Дежурные магазины будут работать с 10 до 18 ч. Список дежурных магазинах можно найти здесь.