Время декларации доходов на исходе: декларации заполнили 1,4 млн. человек

469 000 жителей уже получили деньги (237 млн. евро).
Delfi интересовался, arможно ли декларировать доходы после 2 мая? Что ждет опоздавших?
„Если человек вовремя не декларирует доходы, ГНИ сначала высылает напоминания. Такие напоминания начинают рассылать вскоре после 2 мая.
Если человек заполнил декларацию, не не заплатил налоги – напоминаем и об этом.
Если человек вовремя не заплатил подоходный налог, считают пеню (по 0,027% от суммы в день). Но если человек не может сразу заплатить деньги, ГНИ учитывает это и составляет график расчета.
Жители могут обращаться и договариваться о выплате по частям задолженности больше 125 евро. При оформлении такой отсрочки считают проценты в размере 0,007% в день“, – напомнил Эндрияйтис.
Если человек не заплатит подоходный налог и не попросит об отсрочке, то долг могут просто списать с его банковского счета.
„Перед тем как списать долг, ГНИ информирует клиента о задолженности в системе Mano VMI и по эл. почте.
Жителям напоминают, что важно обновить свои контактные данные в системе Mano VMI и EDS, только тогда человек получит всю информацию“, – сказал представитель ГНИ.
За незаполнение декларации жителям грозит административная ответственность.
До 2 мая жители могут перевести 2% подоходного налога в качестве помощи.
„Если человеку не надо заполнять декларацию, он может просто перевести 2% подоходного налога в качестве помощи“, – сказал Эндрияйтис.