2025.04.17 12:19

Время декларации доходов на исходе: декларации заполнили 1,4 млн. человек

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) подсчитала, что декларации за 2024 год подали больше 1,4 млн. жителей. 739 000 из них должны получить переплату подоходного налога в размере 438 млн. евро, а 318 000 – заплатить 205 млн. евро. Такие данные представил заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

469 000 жителей уже получили деньги (237 млн. евро).

Delfi интересовался, arможно ли декларировать доходы после 2 мая? Что ждет опоздавших?

„Если человек вовремя не декларирует доходы, ГНИ сначала высылает напоминания. Такие напоминания начинают рассылать вскоре после 2 мая.

Если человек заполнил декларацию, не не заплатил налоги – напоминаем и об этом.

Если человек вовремя не заплатил подоходный налог, считают пеню (по 0,027% от суммы в день). Но если человек не может сразу заплатить деньги, ГНИ учитывает это и составляет график расчета.

Жители могут обращаться и договариваться о выплате по частям задолженности больше 125 евро. При оформлении такой отсрочки считают проценты в размере 0,007% в день“, – напомнил Эндрияйтис.

Если человек не заплатит подоходный налог и не попросит об отсрочке, то долг могут просто списать с его банковского счета.

Martynas Endrijaitis

„Перед тем как списать долг, ГНИ информирует клиента о задолженности в системе Mano VMI и по эл. почте.

Жителям напоминают, что важно обновить свои контактные данные в системе Mano VMI и EDS, только тогда человек получит всю информацию“, – сказал представитель ГНИ.

За незаполнение декларации жителям грозит административная ответственность.

До 2 мая жители могут перевести 2% подоходного налога в качестве помощи.

„Если человеку не надо заполнять декларацию, он может просто перевести 2% подоходного налога в качестве помощи“, – сказал Эндрияйтис.

Valstybinė mokesčių inspekcija

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