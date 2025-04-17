Время декларации доходов на исходе: декларации заполнили 1,4 млн. человек

469 000 жителей уже получили деньги (237 млн. евро).

Delfi интересовался, arможно ли декларировать доходы после 2 мая? Что ждет опоздавших?

„Если человек вовремя не декларирует доходы, ГНИ сначала высылает напоминания. Такие напоминания начинают рассылать вскоре после 2 мая.

Если человек заполнил декларацию, не не заплатил налоги – напоминаем и об этом.

Если человек вовремя не заплатил подоходный налог, считают пеню (по 0,027% от суммы в день). Но если человек не может сразу заплатить деньги, ГНИ учитывает это и составляет график расчета.