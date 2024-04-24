2024.04.24 15:19

Временно закрывается магазин Maxima в клайпедском торговом центре Akropolis

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Bendrovės nuotr.

28 апреля на реновацию закрывается один из самых больших магазинов Maxima XXX в Клайпеде, который находится в торговом центре Akropolis, на проспекте Тайкос, 61. Обновленный магазин будет открыт в конце сентября этого года. Пока магазин будут обновлять в ТЦ будет работать Maxima формата X.

В пресс-релизе сообщается, что до 28 апреля в магазине проходит большая распродажа, многие товары можно приобрести со скидкой в 70%. С 23 апреля со скидкой продают промтовары и товары не первой необходимости, а с 25 апреля со скидкой будут продавать бакалейные товары, товары для животных, растений. В последний день работы магазина, 28 апреля, покупателей ждут скидки до 70%.

"29 апреля рядом с закрытым магазином начнет работать Maxima формата Х. Этот магазин будет работать, пока не откроется обновленный магазин формата ХХХ", – сказала представитель Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Maxima в клайпедском Akropolis была открыта 24 года назад. Сейчас магазин будет закрыт на реновацию.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии