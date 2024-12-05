2024.12.05 14:34

Временно закрыт магазин самообслуживания на Белом мосту

 
ru.DELFI.lt

На Белом мосту в Вильнюсе недавно закрылся магазин самообслуживания сети IKI. Летом в нем было много покупателей, потому что по соседству проводили много мероприятий, а зимой клиентов стало меньше.

Пресс-секретарь сети Гинтаре Китове сказала, что магазин закрыт на несколько месяцев, а потом его снова откроют.

По словам Китове, летом клиентов бывает много, потому что в этом месте проводят различные мероприятия, люди устраивают пикники, занимаются спортом, гуляют. В теплое время года этот магазин самообслуживания пользуется большой популярностью, поэтому насовсем закрывать его не планируют.

Такие магазины нравятся вильнюсцам и гостям города, поэтому компания экспериментирует. Недавно такой магазин перенесли с проспекта Саванорю на Саулетякис, в этом районе в него ходит много покупателей. В районе Саулетекис живет много студентов, которые позитивно встретили такое новшество.

Правда, по словам представителей сети, такими магазинами охотно пользуются не только студенты, но и люди старшего возраста, потому что это удобное место - достаточно на входе приложить платежную карту и взять необходимые товары, на выходе ничего сканировать не надо, надо просто заплатить за покупки картой.

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