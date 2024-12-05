Временно закрыт магазин самообслуживания на Белом мосту

Пресс-секретарь сети Гинтаре Китове сказала, что магазин закрыт на несколько месяцев, а потом его снова откроют.

По словам Китове, летом клиентов бывает много, потому что в этом месте проводят различные мероприятия, люди устраивают пикники, занимаются спортом, гуляют. В теплое время года этот магазин самообслуживания пользуется большой популярностью, поэтому насовсем закрывать его не планируют.

Такие магазины нравятся вильнюсцам и гостям города, поэтому компания экспериментирует. Недавно такой магазин перенесли с проспекта Саванорю на Саулетякис, в этом районе в него ходит много покупателей. В районе Саулетекис живет много студентов, которые позитивно встретили такое новшество.