Временно приостановлена деятельность ресторана индийской кухни Devi Indian в Каунасе

В ходе внеплановой проверки было установлено, что в расположенном в Каунасе ресторане уборка кухонных помещений и очистка оборудования для приготовления пищи проводились ненадлежащим образом, хранение и складирование некоторых пищевых продуктов не соответствовало правилам, также были зафиксированы нарушения гигиеническо-санитарных норм в отношении работников ресторана.