Возродилась легендарная „Кондитерская Конрада“

Посетителей в оные времена особенно привлекало удобное местоположение кондитерской в престижном районе города и... очень дешевый кофе. „Кондитерская Конрада“ была оазисом деятелей искусства и интеллигенции, ее клиенты обсуждали разные темы, посетители делились новостями и критиковали политические решения. Стоит заметить, что в то время в кондитерской играла живая музыка, что очень нравилось посетителям.