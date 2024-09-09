2024.09.09 13:54

Возродилась легендарная „Кондитерская Конрада“

 
ru.DELFI.lt
Konrado cukrainė
Konrado cukrainė
ФОТО: madeinvilnius.lt

Самая известная и элегантная каунасская кондитерская межвоенного периода возродилась и переехала в столицу Литвы. Надеются, что это место на ул. Пилес станет культовым местом встреч и соединит прошлое и настоящее, пишет портал madeinvilnius.lt.

Посетителей в оные времена особенно привлекало удобное местоположение кондитерской в престижном районе города и... очень дешевый кофе. „Кондитерская Конрада“ была оазисом деятелей искусства и интеллигенции, ее клиенты обсуждали разные темы, посетители делились новостями и критиковали политические решения. Стоит заметить, что в то время в кондитерской играла живая музыка, что очень нравилось посетителям.

Новое вильнюсское кафе попытается оживить дух межвоенного заведения, чтобы современность переплеталась с историей. Вильнюсцы и гости города найдут здесь кофе нескольких видов, смогут полакомиться вкусной выпечкой и пирожными.

Посетители каждый день смогут купить свежие творожные пончики, булочки и круассаны, легендарный „Наполеон“. Литом в ассортименте будет лимонад разных вкусов и холодный кофе, коктейли и даже матча. С помощью интерьера владельцы кафе попытались восстановить атмосферу межвоенных.

„Кондитерская Конрада“ находится по адресу ул. Пилес, 11. Кафе работает каждый день с 9 до 21 ч.

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