Возродилась легендарная „Кондитерская Конрада“

Посетителей в оные времена особенно привлекало удобное местоположение кондитерской в престижном районе города и... очень дешевый кофе. „Кондитерская Конрада“ была оазисом деятелей искусства и интеллигенции, ее клиенты обсуждали разные темы, посетители делились новостями и критиковали политические решения. Стоит заметить, что в то время в кондитерской играла живая музыка, что очень нравилось посетителям.
Новое вильнюсское кафе попытается оживить дух межвоенного заведения, чтобы современность переплеталась с историей. Вильнюсцы и гости города найдут здесь кофе нескольких видов, смогут полакомиться вкусной выпечкой и пирожными.
Посетители каждый день смогут купить свежие творожные пончики, булочки и круассаны, легендарный „Наполеон“. Литом в ассортименте будет лимонад разных вкусов и холодный кофе, коктейли и даже матча. С помощью интерьера владельцы кафе попытались восстановить атмосферу межвоенных.
„Кондитерская Конрада“ находится по адресу ул. Пилес, 11. Кафе работает каждый день с 9 до 21 ч.