Возможный покупатель Achema - MET Group с российским шлейфом и тенью Орбана

По данным источника Delfi, покупателя больше интересует не бизнес, связанный с производством удобрений, а клайпедская стивидорная компания Klasco. Сообщается также, что стоимость акций ниже, чем могла бы быть стоимость подобной сделки.
MET Group начала свою деятельность в 2007 году в Венгрии, но позже открыла главный офис в Швейцарии.
"Венгрия является основным нашим рынком, но компания быстро расширилась и в других странах Европы, учредила дочерние компании и органично упрочила свои позиции", - сказано на сайте компании.
Сейчас она действует в десятках стран, включая Италию, Хорватию, Румынию, Словакию, Испанию.
Репутация этой компании весьма противоречивая.
На официальном сайте MET Group часть этапов биографии компании не упоминается. Например, не сообщается, что компания MET Ltd основана международной компанией MOL, которая отчасти принадлежит правительству Венгрии, ей принадлежали 100% акций MET Ltd. MOL - самая прибыльная венгерская компания.
MOL половину акций компании продала Normerston Trading Ltd, зарегистрированной в Белизе. Компания Normerston Trading Ltd связана с Россией.
По данным сайта Atlatszo, за Normerston Trading Ltd может стоять гражданин России Мегдет Рахимкулов.
По данным портала, MOL могла сотрудничать с Рахимкуловым, который связан с российским "Газпромом".
Портал Budapest Beacon сообщал, что в 2012 г. Normerston Trading Ltd продала свои акции MET российской компании RP Explorer Ltd.
Однако RP Explorer Ltd вскоре продала эти акции венгерским предпринимателям. MOL Plc и RP Explorer Liquid Fund продали по 10% акций главе MET Holding Бенджамину Лакатос.
MOL сохранила 40% акций, часть их оказалась в руках других венгерских предпринимателей - Иштвана Гаранси (10%), Джорджи Наджи (12,7%) и россиянуну Илье Трубникову (12,7%) (считается что за ним на самом деле скрывались другие люди).
Однако в 2018 г. MET сообщала, что эти люди продали свои акции MOL.
Тогда компания перешла основанной Лакатос компании MET Capital Partners AG. В 2020 г. 20% акций компании купила Keppel Infrastructure из Сингапура.
Сейчас 10% акций принадлежат Keppel Infrastructure, а 90% работникам компании.
Американский исследовательский институт RLI (институт Роберта Лансинга) сообщал, что в числе акционеров MET Group были олигархи косвенно связанные с Орбаном, а часть акций принадлежит офшорным компаниям.
С 2011 г. венгерская государственная компания Magyar Villamos Művek (MVM) заключила немало сделок с MET Group, предполагают, что в схемах участвовали депутаты и правительство. На этих сделках MET Group разбогатела.
Тесные связи с Россией в то время имели и политический оттенок - в 2014 г. Россия аннексировала Крым, а в сентябре этого года MOL заявила, что отключит газ Украине.
Правда, сама MET Group все время упорно отрицала свои связи с премьером Венгрии.
С 2022 года Ксаба Лантос, бывший председатель правления компании, занимает должность министра энергетики в правительстве Венгрии.