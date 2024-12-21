Возможность, о которой еще не все слышали: она поможет вам не потерять чеки за сданную тару

Администратор депозитной системы ( USAD ) подтвердил Delfi, что возможность пополнения суммы депозита на электронные счета в „умных“ приложениях лояльности появилась не так давно, в последние годы. До этого жители, вернувшие тару, могли забрать возвращаемые деньги только получив чек, который они могли потратить в магазине или направить средства на пожертвование.

„Обмен денег за возвращенную тару на баллы лояльности, так называемые „деньги Maximа“, является одним из преимуществ мобильного приложения литовской торговой сети Maxima. Данные показывают, что покупатели все чаще открывают для себя эту возможность - с начала этого года по декабрь количество людей, переводящих сумму, полученную за сданную тару, на цифровую карту „Ačiū“ выросло на 14 проц.“, - подсчитала она. Представитель заявила, что, по ее мнению, эта услуга помогает клиентам более удобно вернуть свои деньги и использовать их для ежедневных покупок. „Надеемся, что это решение обеспечит клиентам еще больше удобства, а результаты сбора залоговой упаковки в Литве станут только лучше.