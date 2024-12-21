Возможность, о которой еще не все слышали: она поможет вам не потерять чеки за сданную тару

Администратор депозитной системы (USAD) подтвердил Delfi, что возможность пополнения суммы депозита на электронные счета в „умных“ приложениях лояльности появилась не так давно, в последние годы. До этого жители, вернувшие тару, могли забрать возвращаемые деньги только получив чек, который они могли потратить в магазине или направить средства на пожертвование.
Сегодня услугу перевода депозита на электронные счета в „умных“ приложениях лояльности предлагают две розничные сети. Директор департамента коммуникаций и корпоративных отношений торговой сети Maximа Индре Тракимайте-Шешкувене рассказала, что розничная сеть первой представила на рынке такое новшество в конце мая 2023 года.
„Обмен денег за возвращенную тару на баллы лояльности, так называемые „деньги Maximа“, является одним из преимуществ мобильного приложения литовской торговой сети Maxima. Данные показывают, что покупатели все чаще открывают для себя эту возможность - с начала этого года по декабрь количество людей, переводящих сумму, полученную за сданную тару, на цифровую карту „Ačiū“ выросло на 14 проц.“, - подсчитала она. Представитель заявила, что, по ее мнению, эта услуга помогает клиентам более удобно вернуть свои деньги и использовать их для ежедневных покупок. „Надеемся, что это решение обеспечит клиентам еще больше удобства, а результаты сбора залоговой упаковки в Литве станут только лучше.
Кроме того, напоминаем, что клиенты Maximos могут пожертвовать полученные за возвращенную тару деньги на важную цель для всей Литвы – сохранение старых лесов страны. Жители могут пожертвовать всю сумму залога в пользу общественной организации „Sengirės Fondas“ при возврате тары в тароматы торговой сети „Maxima“, сообщила представитель.
Такую возможность перевести деньги на карту лояльности предлагает и торговая сеть Rimi Lietuva. „В этом году у нас появилась такая возможность. Действительно, мы замечаем, что эта функция начинает нравиться покупателям, и все больше и больше людей, сдающих тару, выбирают именно этот способ возврата денег, заплаченных за залоговую тару“, — рассказала Эгле Красаускене, руководитель отдела по связям с общественностью компании.
Представитель торговой сети Iki Гинтаре Китове заявила, что их торговая сеть не предлагает такого способа возврата средств. „Чтобы забрать деньги за сданную залоговую тару, покупатели могут брать чеки или делать пожертвования организациям в самих тароматах. По картам лояльности Iki накапливаются не деньги, а баллы лояльности, поэтому возможности закрепить за картой лояльности чеки на данный момент нет“, - сказала она.
По словам представителя по связям с прессой торговой сети Norfa Дарюса Рылишкиса, „покупатели не могут перевести возвращенные деньги на электронные счета Norfos, расположенные в „умных“ приложениях лояльности. Покупатели могут пожертвовать или получить чек, который позже обналичат на кассе или оплатят товар“, - сказал он.
Лина Скерсите, руководитель отдела по связям с общественностью Lidl Lietuva рассказала, что в этой розничной сети нет такой функции, чтобы деньги передавались в мобильное приложение лояльности после сдачи тары. „Однако мы постоянно рассматриваем и анализируем функциональные возможности приложения Lidl Plus. В настоящее время покупатель может забрать полученные за сданную тару деньги, для этого выдается чек, или пожертвовать деньги. Если клиент решает пожертвовать деньги, квитанция не распечатывается, если клиент этого не попросит.
Таким образом, мы даем клиентам возможность выбрать более экологически чистое решение и сократить количество используемой бумаги. Клиенты Lidl могут пожертвовать залог, полученный за сданную тару детским дневным центрам, благотворительным организациям, „Lietuvos Caritas“, „Gelbėkit vaikus“ и службе помощи Мальтийского ордена“, - сказала представитель торговой сети.