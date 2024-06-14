Возможно ли забронировать столик в мишленовских ресторанах Литвы - что будет с ценами?

Они также ответили на вопросы о том, планируют ли пересмотреть цены после получения награды. Расположенные в Вильнюсе рестораны Demo (шеф Тадас Эйдукявичюс), Pas mus (шеф-повар Вита Бартининкайте), Nineteen18 (шеф Андрюс Кубилюс) и Džiaugsmas (шеф Мартинас Прашкявичюс) получили по одной звезде Michelin.
“Я самый счастливый человек“
Шеф ресторана Dziaugsmas М. Прашкявичюс в интервью Delfi рассказал, что эмоции после вчерашней оценки еще не утихли. „Глаза полны слез. Это невероятно. Сегодня еще более эмоционально, чем вчера. Мне казалось, что вчера я был самым счастливым человеком, а сегодня еще счастливее. Спешу на работу и готовлюсь к сервису“, - рассказал шеф ресторана Džiaugsmas. Хотя рейтинговые рестораны были объявлены только вечером в четверг, люди уже спешили занять места.
По словам М. Прашкявичюса, поломались системы бронирования ресторана, где он работает, так и другого ресторана, получившего звезду.
„Системы как минимум ресторана Džiaugsmas и Pas mus не выдержали, с остальными я еще не разговаривал. Сейчас будем решать проблемы“, - сказал собеседник. Он рассказал, что о более широком влиянии рейтинга Мишлен пока говорить сложно, поскольку это требует времени, но пообещал, что он и команда будут продолжать стараться „сделать гостей ресторана максимально счастливыми“.
Шеф Demo Тадас Эйдукявичюс также отметил, что с этой оценкой ему придется сжиться.
„Это случается не со всеми, это случилось со мной спустя 15 лет. И что я чувствую - вчера мы были счастливы, сегодня начинается ответственность“, - сказал Т. Эйдукявичюс.
По его словам, рейтинги Мишлен показали, что неизменные форматы питания теряют свою популярность, а более инновационные и менее стандартные форматы питания получают признание по мере продвижения.
На вопрос, не боится ли он потерять звезду Мишлен, он указал, что такая оценка — не только его заслуга.
„Это заслуга всей команды, и звезда Мишлен – это не стремление, это следствие. Если мы продолжим делать то, что делали, проблем с этим не будет“, — размышлял он.
Даля Маурицайте-Калинаускене, совладелица компании Demo versija, которая управляет действующим здесь рестораном Demo и кафе, также подтвердила, что желающие звонили и бронировали столики и в онлайн-системе.
„Количество резерваций увеличилось, возможно, люди даже не знали и обнаружили такое место. Спешили бронировать через Tablein, звонки тоже были, конечно, может, не все хотели бронировать, может, хотели поздравить, потому что у нас очень большое сообщество“, — рассказала Delfi Д. Маурицайте-Калинаускене.
В пятницу утром она не смогла сказать точно, сколько заказов было получено и были ли они сделаны задолго, но заранее извинилась, если людям, возможно, придется ожидать, чтобы попасть, потому что персонал ресторана невелик. Говоря о рейтинге Мишлен, собеседница рассказала, что рада не только полученной звезде, но и вообще тому, что происходит такое торжество.
„Мне кажется, очень важно ценить тех людей, которые приходят для оценки, потому что Мишлен проделывает огромную работу по созданию праздника.
То, что нас оценили, замечательно, потому что мы единственный ресторан в Науяместисе, удостоенный звезды Мишлен. Наш интерьер необычный, мы находимся в здании бывшего завода. Отрадно, что необычные форматы были замечены“, - сказала Д. Маурицайте-Калинаускене. Она пригласила людей, которые придут сюда, развлечься и не быть слишком критичными.
Люди думают, что этот бизнес по предоставлению услуг питания, но речь идет о гостеприимстве, о том, как вы себя чувствуете, как вас принимают. Это надо высоко ценить, потому что каждый день здесь подобен постройке космического корабля. Когда дела идут хорошо, люди принимают это как норму, а когда что-то идет не так, начинаются претензии из-за холодного питья или чего-то еще. Мне странно, когда люди иногда злятся, ведь никто специально не хочет, чтобы было плохо“, -сказала собеседница.
Будут ли повышать цены?
На вопрос, получив награду планируется ли пересмотреть цены, совладелица ресторана ответила, что повышать их только потому, что ресторан получил звезду Мишлен, „было бы нехорошо“.
„Мы еще не встречались, чтобы обсудить цены, но зарабатывать на звезде не хотим. Она дана за то, кем ты был, и оценка была раньше, теперь это только результат. Люди полгода ходили по ресторанам и проверяли сервис, еду и цены. Спекулировать на звезде и поднимать цены – нехорошо. Возможно, наше меню изменится, может быть, мы предложим что-то дополнительное, дадим возможность человеку выбирать из нескольких вариантов, но просто взять и прибавить процент только потому, что мы получили звезду - нет“, - твердо сказала она о повышении цен.
В свою очередь М. Прашкявичюс отметил, что Džiaugsmas не был и не будет самым дорогим рестораном. „Нам, конечно, потребуются дополнительные руки, что увеличивает расходы, но мы точно не будем самым дорогим рестораном. Мы всегда хотели порадовать наших гостей соотношением цены и качества. Мы постараемся остаться такими, какими были“, - сказал он.
Т. Эйдукявичюс также подтвердил, что потребуются дополнительные сотрудники.
„Все-таки поток увеличился, понятно, что для создания еще лучшего и интересного продукта на рынке нужно больше людей, но наши помещения не резиновые“, — прокомментировал шеф-повар.
Еще один ресторан Red Brick получил зеленую звезду Michelin как ресторан, ориентированный на устойчивое развитие
Всего в гид Michelin вошли 26 ресторанов: Red Brick, Amandus, Round Table Club, Arrivée, „Augustin“, Da Antonio, Dia, Dine, Elven, Ertlio namas, Fabrikėlis, Farmer & The Ocean, Gastronomika, HeJi, Justa Pasta, Momo Grill, Monai, Monte Pacis, Pacai, Protėviai, Somm, Stebuklai, Stikliai, Telegrafas, Uoksas, Vila Komoda.
Визит представителей Michelin и другие связанные с ним процедуры обошлись Литве в 1,7 млн. евро.
Контракт заключен сроком на три года.