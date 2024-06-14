Возможно ли забронировать столик в мишленовских ресторанах Литвы - что будет с ценами?

Шеф ресторана Dziaugsmas М. Прашкявичюс в интервью Delfi рассказал, что эмоции после вчерашней оценки еще не утихли. „Глаза полны слез. Это невероятно. Сегодня еще более эмоционально, чем вчера. Мне казалось, что вчера я был самым счастливым человеком, а сегодня еще счастливее. Спешу на работу и готовлюсь к сервису“, - рассказал шеф ресторана Džiaugsmas. Хотя рейтинговые рестораны были объявлены только вечером в четверг, люди уже спешили занять места.

Они также ответили на вопросы о том, планируют ли пересмотреть цены после получения награды. Расположенные в Вильнюсе рестораны Demo (шеф Тадас Эйдукявичюс), Pas mus (шеф-повар Вита Бартининкайте), Nineteen18 (шеф Андрюс Кубилюс ) и Džiaugsmas (шеф Мартинас Прашкявичюс) получили по одной звезде Michelin.

Шеф Demo Тадас Эйдукявичюс также отметил, что с этой оценкой ему придется сжиться. „Это случается не со всеми, это случилось со мной спустя 15 лет. И что я чувствую - вчера мы были счастливы, сегодня начинается ответственность“, - сказал Т. Эйдукявичюс.

„Системы как минимум ресторана Džiaugsmas и Pas mus не выдержали, с остальными я еще не разговаривал. Сейчас будем решать проблемы“, - сказал собеседник. Он рассказал, что о более широком влиянии рейтинга Мишлен пока говорить сложно, поскольку это требует времени, но пообещал, что он и команда будут продолжать стараться „сделать гостей ресторана максимально счастливыми“.

„Количество резерваций увеличилось, возможно, люди даже не знали и обнаружили такое место. Спешили бронировать через Tablein, звонки тоже были, конечно, может, не все хотели бронировать, может, хотели поздравить, потому что у нас очень большое сообщество“, — рассказала Delfi Д. Маурицайте-Калинаускене.

„Это заслуга всей команды, и звезда Мишлен – это не стремление, это следствие. Если мы продолжим делать то, что делали, проблем с этим не будет“, — размышлял он.

На вопрос, не боится ли он потерять звезду Мишлен, он указал, что такая оценка — не только его заслуга.

По его словам, рейтинги Мишлен показали, что неизменные форматы питания теряют свою популярность, а более инновационные и менее стандартные форматы питания получают признание по мере продвижения.

То, что нас оценили, замечательно, потому что мы единственный ресторан в Науяместисе, удостоенный звезды Мишлен. Наш интерьер необычный, мы находимся в здании бывшего завода. Отрадно, что необычные форматы были замечены“, - сказала Д. Маурицайте-Калинаускене. Она пригласила людей, которые придут сюда, развлечься и не быть слишком критичными.

В пятницу утром она не смогла сказать точно, сколько заказов было получено и были ли они сделаны задолго, но заранее извинилась, если людям, возможно, придется ожидать, чтобы попасть, потому что персонал ресторана невелик. Говоря о рейтинге Мишлен, собеседница рассказала, что рада не только полученной звезде, но и вообще тому, что происходит такое торжество.

Люди думают, что этот бизнес по предоставлению услуг питания, но речь идет о гостеприимстве, о том, как вы себя чувствуете, как вас принимают. Это надо высоко ценить, потому что каждый день здесь подобен постройке космического корабля. Когда дела идут хорошо, люди принимают это как норму, а когда что-то идет не так, начинаются претензии из-за холодного питья или чего-то еще. Мне странно, когда люди иногда злятся, ведь никто специально не хочет, чтобы было плохо“, -сказала собеседница.

Будут ли повышать цены?

На вопрос, получив награду планируется ли пересмотреть цены, совладелица ресторана ответила, что повышать их только потому, что ресторан получил звезду Мишлен, „было бы нехорошо“.