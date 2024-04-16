Воздушная навигация за 3,6 млн евро внедрит систему мониторинга воздушного пространства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
В целях обеспечения мониторинга воздушного пространства Литвы на меньшей высоте, в течение полутора лет планируется внедрить систему вторичного мониторинга за 3,6 млн евро.

Сообщается, что широкодиапазонную мультисенсорную систему мониторинга (WAM) Воздушная навигация приобретет у компании чешского капитала Era группы Omnipol.

"Реализация проекта обеспечит предоставление услуг мониторинга на более качественном уровне и с более широким охватом. Это означает, что система WAM будет охватывать всю территорию страны, а наблюдение за воздушным пространством будет осуществляться с высоты 2000 футов (609 метров)", — цитируется в пресс-релизе директор Воздушной навигации Саулюс Батавичюс.

В настоящее время в стране действуют Вильнюсская, Каунасская и Палангская вторичные радиолокационные станции, которые используются с 2008 г.

Они обеспечивают достаточную степень покрытия и резервирования маршрута в воздушном пространстве, но некоторые аэродромы для наблюдения за воздушным пространством зон управления полетами используют информацию со станций соседних стран.

Планируется, что Вильнюсский, Каунасский, Палангский и Шяуляйский аэропорты также смогут использовать покрытие системы WAM и оптимизировать процесс приближения самолетов в соответствующих воздушных пространствах.

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