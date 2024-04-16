Воздушная навигация за 3,6 млн евро внедрит систему мониторинга воздушного пространства

Сообщается, что широкодиапазонную мультисенсорную систему мониторинга (WAM) Воздушная навигация приобретет у компании чешского капитала Era группы Omnipol.
"Реализация проекта обеспечит предоставление услуг мониторинга на более качественном уровне и с более широким охватом. Это означает, что система WAM будет охватывать всю территорию страны, а наблюдение за воздушным пространством будет осуществляться с высоты 2000 футов (609 метров)", — цитируется в пресс-релизе директор Воздушной навигации Саулюс Батавичюс.
В настоящее время в стране действуют Вильнюсская, Каунасская и Палангская вторичные радиолокационные станции, которые используются с 2008 г.
Они обеспечивают достаточную степень покрытия и резервирования маршрута в воздушном пространстве, но некоторые аэродромы для наблюдения за воздушным пространством зон управления полетами используют информацию со станций соседних стран.
Планируется, что Вильнюсский, Каунасский, Палангский и Шяуляйский аэропорты также смогут использовать покрытие системы WAM и оптимизировать процесс приближения самолетов в соответствующих воздушных пространствах.