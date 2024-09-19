Возбуждено дело о банкротстве стартапа Kevin EU

Напомним, что Центробанк ограничил деятельность стартапа Kevin EU. В решении было сказано, что Kevin EU больше чем на 5 месяцев задержался с предоставлением финансовых отчетов, не мог выполнять свои обязательства перед кредиторами, обеспечить дальнейшую деятельность. По этой причине ЦБ Литвы, оценив полученную информацию, постановил, что возникла угроза стабильной и надежной деятельности Kevin EU и клиентам компании.

