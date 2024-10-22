Возбуждено дело о банкротстве компании 365 eventus: работы лишатся 14 работников

В службе агентству ELTA сообщили, что работы лишатся 4 повара, 3 официанта, 3 бухгалтера, 2 менеджера и другие работники.
„В отношении компании возбуждено дело о банкротстве. Договоры с работниками будут расторгнуты до 31 октября на основании части 2 статьи 62 Трудового кодекса“, – говорится в сообщении Службы занятости.
Администратор по банкротству Аурелиюс Гальвялис подтвердил Elta информацию о банкротстве компании и массовом увольнении работников.
„Да, рабочих сокращают из-за неплатежеспособности и банкротства“, – сказал он.
По данным Rekvizitai.lt, в 2023 году 365 eventus зафиксировала 368,8 тыс. евро дохода и 88,4 тыс. евро чистого убытка. По сравнению с 2022 годом, выручка компании упала почти наполовину — тогда сообщалось примерно о 624,5 тыс. евро дохода и 6,1 тыс. евро прибыли.
Компания задолжала „Содре“ чуть более 35,1 тыс. евро, а Государственной налоговой инспекции (ГНИ) – 42,9 тыс. евро.
По данным Центра реестров, 365 Events начала свою деятельность в 2014 году.