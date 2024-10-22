2024.10.22 15:53

Возбуждено дело о банкротстве компании 365 eventus: работы лишатся 14 работников

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

Организатор личных праздников и бизнес-мероприятий 365 eventus сокращает 14 из 27 своих работников в связи с возбужденным против него делом о банкротстве. Об этом компания сообщила в Службу занятости.

В службе агентству ELTA сообщили, что работы лишатся 4 повара, 3 официанта, 3 бухгалтера, 2 менеджера и другие работники.

„В отношении компании возбуждено дело о банкротстве. Договоры с работниками будут расторгнуты до 31 октября на основании части 2 статьи 62 Трудового кодекса“, – говорится в сообщении Службы занятости.

Администратор по банкротству Аурелиюс Гальвялис подтвердил Elta информацию о банкротстве компании и массовом увольнении работников.

„Да, рабочих сокращают из-за неплатежеспособности и банкротства“, – сказал он.

По данным Rekvizitai.lt, в 2023 году 365 eventus зафиксировала 368,8 тыс. евро дохода и 88,4 тыс. евро чистого убытка. По сравнению с 2022 годом, выручка компании упала почти наполовину — тогда сообщалось примерно о 624,5 тыс. евро дохода и 6,1 тыс. евро прибыли.

Компания задолжала „Содре“ чуть более 35,1 тыс. евро, а Государственной налоговой инспекции (ГНИ) – 42,9 тыс. евро.

По данным Центра реестров, 365 Events начала свою деятельность в 2014 году.

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