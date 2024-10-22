Возбуждено дело о банкротстве компании 365 eventus: работы лишатся 14 работников

В службе агентству ELTA сообщили, что работы лишатся 4 повара, 3 официанта, 3 бухгалтера, 2 менеджера и другие работники.

„В отношении компании возбуждено дело о банкротстве. Договоры с работниками будут расторгнуты до 31 октября на основании части 2 статьи 62 Трудового кодекса“, – говорится в сообщении Службы занятости.

Администратор по банкротству Аурелиюс Гальвялис подтвердил Elta информацию о банкротстве компании и массовом увольнении работников.

„Да, рабочих сокращают из-за неплатежеспособности и банкротства“, – сказал он.