Война войной, а некоторые товары из Беларуси все еще покупаем, и масштабы растут

Правда, белорусские удобрения Литва уже не импортирует, но покупает одежду, мебель, овощи, фрукты и орехи. В Беларусь Литва экспортирует прицепы, полуприцепы и автомобили. Экспорт последних вырос в несколько раз, суммы достигли сотен миллионов.



Это не единственная группа товаров, которые вывозят в Беларусь в большом количестве. Экономист банка SEB Тадас Повилаускас в фейсбуке писал: „Обращаю внимание на вызывающую беспокойство ситуацию – уже два месяца растет экспорт литовских товаров в Беларусь, больше всего это касается одной группы – экспорт оборудования для производства продуктов. Даже до санкции такого объема экспорта не было“.