Война войной, а некоторые товары из Беларуси все еще покупаем, и масштабы растут

Правда, белорусские удобрения Литва уже не импортирует, но покупает одежду, мебель, овощи, фрукты и орехи. В Беларусь Литва экспортирует прицепы, полуприцепы и автомобили. Экспорт последних вырос в несколько раз, суммы достигли сотен миллионов.
Это не единственная группа товаров, которые вывозят в Беларусь в большом количестве. Экономист банка SEB Тадас Повилаускас в фейсбуке писал: „Обращаю внимание на вызывающую беспокойство ситуацию – уже два месяца растет экспорт литовских товаров в Беларусь, больше всего это касается одной группы – экспорт оборудования для производства продуктов. Даже до санкции такого объема экспорта не было“.
Государственное агентство данных сообщает, что за 9 месяцев 2023 года в Беларусь экспортировано 83,063 млн. евро автомобилей и других транспортных средств, в основном для перевозки людей.
В этом году сумма экспорта этих товаров составила 163,745 млн. евро.
Вероятно. часть этих автомобилей попадает в Россию.
Интересная ситуация с прицепами и полуприцепами. В прошлом году за 9 месяцев в Беларусь экспортировали их на сумму 11,3 млн. евро ( в этом - на 49,37 млн. евро, это стоимость 3016 прицепов).
По данным Таможенного департамента, большая часть экспортируемых в Беларусь автомобилей позже регистрируют в России, тал обходят международные санкции.
Перевозчики считают, что речь идет о прицепах для тракторов.
Таможенный департамент предполагает, что эти прицепы из Беларуси попали в Россию. Литовская таможня не раз акцентировала, что уравнивание санкций для Беларуси и России помогло бы уничтожить схемы их обхода. Об этом сказала представитель Таможенного департамента Ирма Фролова-Милашене.
Если в Беларусь Литва вывозит транспорт и прицепы, то из Беларуси везет продукты питания, одежду и мебель.