Водители Bolt обратятся в суд: после Нового года многим будет невыгодно работать

„Один из пунктов гласит - если мы не решаем с Bolt какой-то конфликт мирно, если есть разногласия, то мы должны обращаться в суд, находящийся в Эстонии. Служба по защите прав потребителей нас не защищает, объясняя это тем, что это гражданские отношения. Но эти отношения никак не оформлены. У нас нет никакого договора, никакого влияния на цену.

Когда мы получаем заказ, не видим цену, указанную Bolt клиенту. Ее показывают только в конце маршрута. А может, эта цена неприемлема для меня, может, я за такую цену не хочу везти пассажира? Я должен брать всех клиентов, ведь если не будет должный процент активности, Bolt нас блокирует. Может блокировать даже за нелояльность. А если это единственные доходы семьи, что делать?“ – вопрошал Донатас.