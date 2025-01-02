Водитель возмущен порядком оплаты за парковку: это просто грабеж

Мужчина напомнил, что раньше за парковку в приложении m.Parking можно было заплатить через счета, сформированные оператором мобильной связи, а сейчас компания „Услуги сообщения“ обновила приложение, и пользователи должны платить через свой банк, все данные надо вводить вручную. А это неудобно.

„Самая большая проблема в том, что за каждую операцию банк берет по 3 евро. Например, ставлю машину и выбираю прямой расчет, с меня сразу берут 3 евро. Итак, за стоянку за 20 минут платишь 30 центов, а за перевод денег - 3 евро.