2025.01.02 07:02

Водитель возмущен порядком оплаты за парковку: это просто грабеж

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: JONAS BALCIUNAS | ELTA / Jonas Balčiūnas

В редакцию Delfi обратился читатель Вайдас, возмущенный изменением порядка оплаты за парковку через приложение m.Parking. По его словам, за короткую стоянку сейчас снимают так много денег, что это можно назвать грабежом. Представители компании сказали, что есть разные возможности оплаты услуг.

Мужчина напомнил, что раньше за парковку в приложении m.Parking можно было заплатить через счета, сформированные оператором мобильной связи, а сейчас компания „Услуги сообщения“ обновила приложение, и пользователи должны платить через свой банк, все данные надо вводить вручную. А это неудобно.

„Самая большая проблема в том, что за каждую операцию банк берет по 3 евро. Например, ставлю машину и выбираю прямой расчет, с меня сразу берут 3 евро. Итак, за стоянку за 20 минут платишь 30 центов, а за перевод денег - 3 евро.

По данным компании, разницу – 2,70 евро – вернут через несколько дней. Поэтому, если человек в разных зонах паркуется 5-8 раз в день, на счету резервируют 15 евро, а реальная плата за услуги составляет 3 евро. В месяц могут зарезервировать 100-200 евро. Это грабеж“, – сказал Delfi Вайдас.

Представитель JUDU Аурелиюс Мичюлис сказал, что порядок расчета был уточнен больше года назад.

m.parking

„Как и раньше, приложение m.Parking дает возможность оплатить услуги через оператора мобильной связи.

Однако операторы вводят дополнительные налоги для пользователей – в размере 15-25 евро за заказ, – поэтому мы рекомендуем клиентам платить за парковку банковскими картами“, – сказал Мичюлис.

Он обратил внимание на то, что при оплате услуги платежной картой, резервируют сумму за 2 часа в конкретной зоне – от 0,60 до 5 евро, а потом корректируют цену и возвращают разницу.

„Предварительная резервация - это стандартная практика, которая гарантирует оплату услуги“, – заметил Мичюлис.

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