Водитель возмущен порядком оплаты за парковку: это просто грабеж

Мужчина напомнил, что раньше за парковку в приложении m.Parking можно было заплатить через счета, сформированные оператором мобильной связи, а сейчас компания „Услуги сообщения“ обновила приложение, и пользователи должны платить через свой банк, все данные надо вводить вручную. А это неудобно.
„Самая большая проблема в том, что за каждую операцию банк берет по 3 евро. Например, ставлю машину и выбираю прямой расчет, с меня сразу берут 3 евро. Итак, за стоянку за 20 минут платишь 30 центов, а за перевод денег - 3 евро.
По данным компании, разницу – 2,70 евро – вернут через несколько дней. Поэтому, если человек в разных зонах паркуется 5-8 раз в день, на счету резервируют 15 евро, а реальная плата за услуги составляет 3 евро. В месяц могут зарезервировать 100-200 евро. Это грабеж“, – сказал Delfi Вайдас.
Представитель JUDU Аурелиюс Мичюлис сказал, что порядок расчета был уточнен больше года назад.
„Как и раньше, приложение m.Parking дает возможность оплатить услуги через оператора мобильной связи.
Однако операторы вводят дополнительные налоги для пользователей – в размере 15-25 евро за заказ, – поэтому мы рекомендуем клиентам платить за парковку банковскими картами“, – сказал Мичюлис.
Он обратил внимание на то, что при оплате услуги платежной картой, резервируют сумму за 2 часа в конкретной зоне – от 0,60 до 5 евро, а потом корректируют цену и возвращают разницу.
„Предварительная резервация - это стандартная практика, которая гарантирует оплату услуги“, – заметил Мичюлис.