Внесены предложения к налоговой реформе: налог на недвижимость стоимостью больше 40 000 евро

Минфин, которым управляет Римантас Шаджюс, зарегистрировал предложение о льготном тарифе налога на недвижимость стоимостью меньше 40 000 евро.
Согласно проекту, 0,1% - тариф для недвижимости стоимостью от 40 000 до 200 000 евро. 0,2% – до 400 000 евро, 0,5% – до 600 000 евро. Тариф в 1% предлагается для недвижимости дороже 600 000 евро.
Физическим лицам, воспитывающим троих и более детей до 18 лет и лицам, воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка-инвалида старше 18 лет, если ему требуется дополнительный уход, предлагают следующие тарифы:
на недвижимость до 50 000 евро 0%;
с 50 000 до 250 000 евро 0,1%;
с 250 000 до 500 000 евро 0,2%;
больше 500 000 евро, но до 750 000 евро 0,5%;
с 750 000 евро 1%.
На заброшенное имущество предлагают тариф 4%.
Предлагается 50% собранной суммы налогов передавать в государственный бюджет, а другие 50% - в муниципальные.
Эти поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.
Кроме того, налоговую ценность имущества будут пересчитывать каждых три года (сейчас раз в 5 лет).
Немалая часть правящих выступает против предложенного порога применения налога и требует не облагать налогом имущество стоимостью до 100 000 евро.
Лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис в среду утром сказал, что пока неясно, какой будет инициатива правящих по налогу на недвижимость.
27 апреля на Кафедральной площади планируется митинг против налога на недвижимость – „НЕТ налогу на жилье“.
Четрехступенчатый ПН
Минфин предлагает ввести четырехступенчатый подоходный налог, который будет зависеть от доходов.
Согласно проекту, годовые доходы в размере до 36 средних зарплат будут облагаться 20% НДС, от 36 до 60 средних зарплат – 25%, от 60 до 120 средних зарплат – 32%.
Четвертый тариф - если человек получает больше 120 средних зарплат в год - 36%.
Льготный НДС увеличится до 12%
Льготный тариф НДС предлагается увеличить до 12% (сейчас 9%).
Этим тарифом будет облагаться туристическая сфера (услуги проживания, перевозки пассажиров, посещение всех художественных и культурных учреждений).
Книги, как печатные, так и электронные, информационные издания (включая учебники, рабочие тетради, энциклопедии, словари, справочники, информационные брошюры, фотоальбомы, детские книги с картинками, раскраски, нотные тетради и ноты, карты, схемы и чертежи, записные книжки) предлагается облагать 5% НДС.
В проекте не предусмотрены льготы НДС на услуги отопления (сейчас действует 9% налог). Налог составит 21%, это значит, что отопление подорожает.
Налог на прибыль увеличить на 1%
Налог на прибыль планируют увеличить до 17% (сейчас 16%).
Льготный налог на прибыль планируют поднять до 7% (сейчас 6%).
Прибыль компаний, в которых работает не больше 10 человек и доходы не превышают 300 000 евро в год, в первых два года будут облагаться 0%, а далее 7% налогом.
Налог на страховку
Минфин предложил обложить 10% налогом большую часть страховых полисов. Это будет касаться почти всех страховых полисов (за исключением страхования жизни).
0% будут облагаться полисы страхования водительской ответственности (для физических лиц).
Налог на сладкие напитки
Минфин предлагает дополнить закон об акцизах так называемым налогом на сахар. Этим налогом будут облагаться сладкие напитки (с содержанием менее 8 г сахара на 100 мл налог будет 7,4 евро за гектолитр, с содержанием 8 и более граммов сахара на 100 мл и энергетические напитки - 21 евро за гектолитр).
В других случаях на концентраты напитков будет распространяться тариф 105 евро за гектолитр (если продукт жидкий) или 4,3 евро за килограмм.
Этим налогом не будут облагаться напитки, которые вывозят в другую страну ЕС, а также фармацевтические препараты, медицинские средства, пищевые добавки, детские смеси, ветеринарные препараты и сладкие напитки, содержащиеся в этих продуктах.