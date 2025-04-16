Внесены предложения к налоговой реформе: налог на недвижимость стоимостью больше 40 000 евро

Предлагается 50% собранной суммы налогов передавать в государственный бюджет, а другие 50% - в муниципальные.

больше 500 000 евро, но до 750 000 евро 0,5%;

с 250 000 до 500 000 евро 0,2%;

с 50 000 до 250 000 евро 0,1%;

на недвижимость до 50 000 евро 0%;

Физическим лицам, воспитывающим троих и более детей до 18 лет и лицам, воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка-инвалида старше 18 лет, если ему требуется дополнительный уход, предлагают следующие тарифы:

Согласно проекту, 0,1% - тариф для недвижимости стоимостью от 40 000 до 200 000 евро. 0,2% – до 400 000 евро, 0,5% – до 600 000 евро. Тариф в 1% предлагается для недвижимости дороже 600 000 евро.

Минфин, которым управляет Римантас Шаджюс, зарегистрировал предложение о льготном тарифе налога на недвижимость стоимостью меньше 40 000 евро.

Эти поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

Кроме того, налоговую ценность имущества будут пересчитывать каждых три года (сейчас раз в 5 лет).

Немалая часть правящих выступает против предложенного порога применения налога и требует не облагать налогом имущество стоимостью до 100 000 евро.

Лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис в среду утром сказал, что пока неясно, какой будет инициатива правящих по налогу на недвижимость.

27 апреля на Кафедральной площади планируется митинг против налога на недвижимость – „НЕТ налогу на жилье“.

Четрехступенчатый ПН

Минфин предлагает ввести четырехступенчатый подоходный налог, который будет зависеть от доходов.