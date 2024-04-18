Вместо гостиницы ibis Styles появится дом престарелых

Компания увольняет 19 из 20 работников. Гостиница будет работать до июня.
ЗАО Addere, которому принадлежит дом престарелых и паллиативного ухода Addere Care в Тракай, сообщает о покупке гостиницы Ibis Styles. Здание будет реконструировано.
"Мы рады, что за три года работы в Тракай мы заслужили доверие людей и государственных ведомств. В Литве не хватает домов престарелых и паллиативного ухода. Желающих попасть в Addere Care больше, чем мы можем принять. Поэтому мы решили расширить нашу деятельность", – сказала директор ЗАО Addere Кристина Юдине.
В новом доме паллиативного ухода на Минском шоссе оборудуют одноместные и двухместные комнаты. Здесь будут ухаживать за страдающими старческой деменцией или Альцгеймером пациентами, предоставлять услуги паллиативного ухода и другие услуги по уходу.
Планируется, что новое учреждение откроется в конце 2024 года. В нем создадут около 160 рабочих мест. Рабочие места предложат и увольняемым работникам Ibis Styles.
Основной партнер Addere – государство, поэтому в учреждениях этой компании услуги ухода в течение 120 дней в году компенсирует Больничная касса.