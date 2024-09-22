2024.09.22 13:04

Вместо больницы в Старом городе появится жилой комплекс

 
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Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: JONAS BALCIUNAS | ELTA / Jonas Balčiūnas

Компания Vastint Lithuania на месте бывшей больницы Красного Креста в Вильнюсе, на перекрестке ул. Жигиманту и Тилто планирует построить эксклюзивные многоквартирные дома. Примерно половина из них будет сдаваться в аренду, пишет портал madeinvilnius.lt.

Администрация Вильнюсского муниципалитета уже выдала разрешение на осуществление этого проекта Vastint Lithuania.

Проекты подготовила компания Renova. В них указано, что здания больницы переоборудуют в 3-4-этажные многоквартирные дома с 75 квартирами, коммерческими помещениями.

Часть построек снесут, часть реконструируют. Под зданием появится стоянка на 110 автомобилей.

Кроме того, здесь появится гостиница и многоквартирный дом для аренды.

„В идеале работы начнутся в конце этого года“, – сказал гендиректор Vastint Lithuania Кястутис Ведяцкис.

Vastint Lithuania купила территорию бывшей больницы у Имущественного банка за 12,35 млн. евро в 2016 году. Тогда сообщалось, что компания намерена осуществить уже подготовленный проект Radvilų valda, однако еще не было окончательного решения по назначению всех объектов.

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