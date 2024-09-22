Вместо больницы в Старом городе появится жилой комплекс

Администрация Вильнюсского муниципалитета уже выдала разрешение на осуществление этого проекта Vastint Lithuania.
Проекты подготовила компания Renova. В них указано, что здания больницы переоборудуют в 3-4-этажные многоквартирные дома с 75 квартирами, коммерческими помещениями.
Часть построек снесут, часть реконструируют. Под зданием появится стоянка на 110 автомобилей.
Кроме того, здесь появится гостиница и многоквартирный дом для аренды.
„В идеале работы начнутся в конце этого года“, – сказал гендиректор Vastint Lithuania Кястутис Ведяцкис.
Vastint Lithuania купила территорию бывшей больницы у Имущественного банка за 12,35 млн. евро в 2016 году. Тогда сообщалось, что компания намерена осуществить уже подготовленный проект Radvilų valda, однако еще не было окончательного решения по назначению всех объектов.