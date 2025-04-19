Власти столицы предоставят компенсации предприятиям, трудоустраивающим школьников

По словам вице-мэра столицы Дональды Мейжелите, предоставляемая предприятиями возможность молодым людям поработать летом дает не только материальную выгоду, но и опыт или возможность попробовать себя в различных профессиях.
В свою очередь, предприятиям создаются условия для получения более дешевого рабочего места в течение нескольких месяцев за счет компенсации, предоставляемой муниципалитетом.
По данным муниципалитета, за первые два года в этой программе уже приняли участие 105 работодателей, а, работая, лето провели 190 молодых людей.
В прошлом году в программе приняли участие 75 работодателей, которые трудоустроили 142 молодых жителя Вильнюса. Больше всего молодых людей трудоустроили общественные учреждения Vaiko medis, Oranžiniai sparnai, компании Aibės prekyba, Taškius, CENTRUM, Areko и Skaniai.