2025.04.19 07:04

Власти столицы предоставят компенсации предприятиям, трудоустраивающим школьников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Paaugliai
Paaugliai
ФОТО: Bangkok Click Studio | Shutterstock

С целью поощрения трудоустройства школьников предприятиями в летний сезон власти Вильнюса будет выплачивать им ежемесячную компенсацию в размере 500 евро за каждого нанятого.

По словам вице-мэра столицы Дональды Мейжелите, предоставляемая предприятиями возможность молодым людям поработать летом дает не только материальную выгоду, но и опыт или возможность попробовать себя в различных профессиях.

В свою очередь, предприятиям создаются условия для получения более дешевого рабочего места в течение нескольких месяцев за счет компенсации, предоставляемой муниципалитетом.

По данным муниципалитета, за первые два года в этой программе уже приняли участие 105 работодателей, а, работая, лето провели 190 молодых людей.

В прошлом году в программе приняли участие 75 работодателей, которые трудоустроили 142 молодых жителя Вильнюса. Больше всего молодых людей трудоустроили общественные учреждения Vaiko medis, Oranžiniai sparnai, компании Aibės prekyba, Taškius, CENTRUM, Areko и Skaniai.

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