Власти обсуждают налоговые изменения: какие перемены возможны?

„Что касается подоходного налога с граждан, то люди с большим достатком должны платить больше, от этого качество их жизни не ухудшится, тоже самое с недвижимостью. (…) Что нам показал вице-министр финансов, есть владельцы 60% жилья в Литве, стоимость которого в среднем 20 000 евро, это большинство. Но есть и владельцы жилья стоимость которого исчисляется цифрами больше чем с 6 нулями, об этом тоже надо говорить“, – сказал Сисас.