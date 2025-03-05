Власти обсуждают налоговые изменения: какие перемены возможны?

Возможно повышение налога на прибыль
„Мы обменялись мнениями как о подоходном налоге с граждан, (…), так и о налоге на прибыль, о налоге на недвижимость – поскольку нужны деньги не только на развитие страны, но и на национальную безопасность“, – сказал глава Комитета по бюджету и финансам Альгирдас Сисас.
Предложенные варианты будут обсуждаться во фракциях. Примерно через месяц этот вопрос вернется на повестку в парламент.
Сисас сказал, что поправки должны быть приняты до конца июня 2025 года.
На вопрос о налоге на прибыль, депутат сказал, что он может увеличиться на 1-2%.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сказал, что можно на 1% увеличить налог на прибыль бизнеса.
В начале года тариф налога на прибыль крупных компаний уже увеличили с 15% до 16%, малых – с 5 до 6%.
Премьер говорит о всеобщем налоге на недвижимость
Сисас сказал, что больше всего дискуссий было посвящено налогу на недвижимость. Минфин, по его словам, представил повышение налога на роскошную недвижимость.
„Что касается подоходного налога с граждан, то люди с большим достатком должны платить больше, от этого качество их жизни не ухудшится, тоже самое с недвижимостью. (…) Что нам показал вице-министр финансов, есть владельцы 60% жилья в Литве, стоимость которого в среднем 20 000 евро, это большинство. Но есть и владельцы жилья стоимость которого исчисляется цифрами больше чем с 6 нулями, об этом тоже надо говорить“, – сказал Сисас.
Палуцкас заметил, что пока правящие только обсуждают вопрос налога на недвижимость, но сам он выступает за небольшой тариф на всю недвижимость.
„Если бы это зависело только от меня, я думаю, должен быть небольшой, но всеобщий налог, это было бы честно, тогда не было бы возможности переписать имущество, чтобы избежать уплаты налога“, – сказал Палуцкас.
По его словам, эти доходы получили бы муниципалитеты.
Сисас сказал, что Минфин в среду в общем контексте упоминал и о новых налогах, например, о „налоге на сахар“.
„Можно обсудить и посмотреть, сколько за счет этого можно получить – надо ли облагать налогами каждую булочку, или достаточно обложить налогом „ядовитые“ напитки, в которых много сахара“, – прибавил депутат.
Томилинас: обсуждается повышение налогов для самозанятых
Депутат Томас Томилинас сказал, что „демократы“ предлагали Минфину ввести больший налог на доходы. Например, увеличить налоги для самозанятых с большими доходами.
Он сказал, что эти изменения коснулись бы фермеров, у которых много земли и „особенно богатых адвокатов“.
Правда, по его словам, партия против повышения налогов для малого бизнеса.
Томилинас сказал, что обсуждалось снижение тарифа некоторых налогов, например, налога на недвижимость.
„Иногда надо что-то уменьшить, чтобы можно было что-то увеличить. (….) Наша работа - привлечь общество на нашу сторону“, – сказал депутат.
Министр экономики Лукас Савицкас сказал, что в рабочей группе договорились о прогрессивном налогообложении доходов.
„Прогрессивность - один из вопросов, о котором мы договорились во время формирования правительства“, – заметил он.
Премьер: обсуждаем повышение льготного НДС до 12%
Палуцкас сказал, что обсуждается вопрос повышения действующего 9% льготного НДС до 12%. Он также заверил, что повышать 21% НДС сейчас не планируется.
„Никто не говорит о повышении общего 21% НДС. Не говорим и о повышении 5% НДС, который распространяется на лекарства и другие жизненно важные товары. А что касается 9% НДС или 12%, то об этом говорим, поскольку это вопрос не таких жизненно важных товаров и услуг“, – сказал премьер.
Глава правительства подтеврдил, что обсуждают и предложенный главой „Зари Немана“ Ремигиюсом Жемайтайтисом льготный НДС для общепита по рабочим дням. Правда, сам премьер не считает, что эта льгота должна распространяться на весь сектор общепита.