2025.03.05 16:13

Власти обсуждают налоговые изменения: какие перемены возможны?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Депутаты, собравшиеся на первое обсуждение налоговых изменений, сказали, что услышали предложения, касающиеся налога на недвижимость и прибыль, который мог бы вырасти на 1-2%, также есть идея поднять налоги для тех, кто много зарабатывает за счет индивидуальной деятельности. Премьер говорит и о повышении льготного НДС.

Возможно повышение налога на прибыль

„Мы обменялись мнениями как о подоходном налоге с граждан, (…), так и о налоге на прибыль, о налоге на недвижимость – поскольку нужны деньги не только на развитие страны, но и на национальную безопасность“, – сказал глава Комитета по бюджету и финансам Альгирдас Сисас.

Предложенные варианты будут обсуждаться во фракциях. Примерно через месяц этот вопрос вернется на повестку в парламент.

Сисас сказал, что поправки должны быть приняты до конца июня 2025 года.

На вопрос о налоге на прибыль, депутат сказал, что он может увеличиться на 1-2%.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сказал, что можно на 1% увеличить налог на прибыль бизнеса.

В начале года тариф налога на прибыль крупных компаний уже увеличили с 15% до 16%, малых – с 5 до 6%.

Премьер говорит о всеобщем налоге на недвижимость

Сисас сказал, что больше всего дискуссий было посвящено налогу на недвижимость. Минфин, по его словам, представил повышение налога на роскошную недвижимость.

Algirdas Sysas

„Что касается подоходного налога с граждан, то люди с большим достатком должны платить больше, от этого качество их жизни не ухудшится, тоже самое с недвижимостью. (…) Что нам показал вице-министр финансов, есть владельцы 60% жилья в Литве, стоимость которого в среднем 20 000 евро, это большинство. Но есть и владельцы жилья стоимость которого исчисляется цифрами больше чем с 6 нулями, об этом тоже надо говорить“, – сказал Сисас.

Палуцкас заметил, что пока правящие только обсуждают вопрос налога на недвижимость, но сам он выступает за небольшой тариф на всю недвижимость.

„Если бы это зависело только от меня, я думаю, должен быть небольшой, но всеобщий налог, это было бы честно, тогда не было бы возможности переписать имущество, чтобы избежать уплаты налога“, – сказал Палуцкас.

По его словам, эти доходы получили бы муниципалитеты.

Gintautas Paluckas

Сисас сказал, что Минфин в среду в общем контексте упоминал и о новых налогах, например, о „налоге на сахар“.

„Можно обсудить и посмотреть, сколько за счет этого можно получить – надо ли облагать налогами каждую булочку, или достаточно обложить налогом „ядовитые“ напитки, в которых много сахара“, – прибавил депутат.

Томилинас: обсуждается повышение налогов для самозанятых

Депутат Томас Томилинас сказал, что „демократы“ предлагали Минфину ввести больший налог на доходы. Например, увеличить налоги для самозанятых с большими доходами.

Tomas Tomilinas

Он сказал, что эти изменения коснулись бы фермеров, у которых много земли и „особенно богатых адвокатов“.

Правда, по его словам, партия против повышения налогов для малого бизнеса.

Томилинас сказал, что обсуждалось снижение тарифа некоторых налогов, например, налога на недвижимость.

„Иногда надо что-то уменьшить, чтобы можно было что-то увеличить. (….) Наша работа - привлечь общество на нашу сторону“, – сказал депутат.

Министр экономики Лукас Савицкас сказал, что в рабочей группе договорились о прогрессивном налогообложении доходов.

„Прогрессивность - один из вопросов, о котором мы договорились во время формирования правительства“, – заметил он.

Премьер: обсуждаем повышение льготного НДС до 12%

Палуцкас сказал, что обсуждается вопрос повышения действующего 9% льготного НДС до 12%. Он также заверил, что повышать 21% НДС сейчас не планируется.

Gintautas Paluckas

„Никто не говорит о повышении общего 21% НДС. Не говорим и о повышении 5% НДС, который распространяется на лекарства и другие жизненно важные товары. А что касается 9% НДС или 12%, то об этом говорим, поскольку это вопрос не таких жизненно важных товаров и услуг“, – сказал премьер.

Глава правительства подтеврдил, что обсуждают и предложенный главой „Зари Немана“ Ремигиюсом Жемайтайтисом льготный НДС для общепита по рабочим дням. Правда, сам премьер не считает, что эта льгота должна распространяться на весь сектор общепита.

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