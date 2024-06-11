2024.06.11 18:53

Власти Каунаса до двух евро увеличили "налог на подушку"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Каунас (отель)
Каунас (отель)
ФОТО: Orijus Gasanovas

Муниципальный совет Каунаса до двух евро увеличил так называемый „налог на подушку“ в городе. Предполагается, что новый тариф принесет городскому бюджету почти один миллион евро дохода в год.

В настоящее время эта плата составляет один евро. Сбор увеличится с 1 января следующего года.

По словам мэра Каунаса, налог пересчитан по примеру других крупных и курортных городов: в Вильнюсе уже собирают налог в размере 2 евро. „Налог на подушку“ уже подняли курорты Бирштонас, Паланга и Друскининкай.

„После повышения „налога на подушку“ мы направим собранные средства на дальнейшее повышение конкурентоспособности города, уделяя больше внимания рекламе Каунаса за рубежом, улучшению и развитию общей туристической и рекреационной инфраструктуры города“, - цитируется в сообщении заместитель мэра Каунаса Андрюс Палёнис.

По его словам, Европейская туристическая комиссия прогнозирует, что в этом году поток иностранных и внутренних туристов увеличится на четверть, а в 2026 году мы вернемся к допандемическим показателям. Рост налогов не отпугнет гостей – налоги останутся вдвое, а то и втрое дешевле, чем в других городах Европы.

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