Владелица сельского магазина в Литве рассказала, что может привести к закрытию сельмагов

В Эришкяй магазина не было два года, а сейчас работают два - один открылся летом, а другой - месяц назад.

В Пуоджюнай единственный работавший там магазин закрылся год назад. Староста Виргиниюс Шляжас искал автолавку, которая заезжала бы в Пуоджюнай, однако местные жители сказали, что им такая услуга не нужна, поскольку в автолавке небольшой ассортимент товаров. Жители ездят за продуктами в Пумпенай (7 км), Паистрис или Паневежис.

Хозяйка магазина в Тракишкисе подтвердила, что прибыли не приносит продажа хлеба, колбасы и даже алкоголя. Магазин работает за счет принадлежащего его хозяйке хозяйства по выращиванию улиток.