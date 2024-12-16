Владелица сельского магазина в Литве рассказала, что может привести к закрытию сельмагов

В Эришкяй магазина не было два года, а сейчас работают два - один открылся летом, а другой - месяц назад.
В Пуоджюнай единственный работавший там магазин закрылся год назад. Староста Виргиниюс Шляжас искал автолавку, которая заезжала бы в Пуоджюнай, однако местные жители сказали, что им такая услуга не нужна, поскольку в автолавке небольшой ассортимент товаров. Жители ездят за продуктами в Пумпенай (7 км), Паистрис или Паневежис.
Хозяйка магазина в Тракишкисе подтвердила, что прибыли не приносит продажа хлеба, колбасы и даже алкоголя. Магазин работает за счет принадлежащего его хозяйке хозяйства по выращиванию улиток.
Два года жители Эришкяй ездили за хлебом 10 км (в Рамигалу или Упите). Полгода назад магазин в деревне снова появился.
„Я опасалась последствий, но все же купила здание, в котором с советского времени работал магазин. Пока не жалею“, – сказала его хозяйка Рима Красаускене.
Сама она живет в деревне Науяроджяй, где работает второй ее магазин.
Красаускене заметила, что жители Эришкяй требовательны к качеству товаров.
„Если кто-то думает, что в сельмагах покупают только самое дешевое, они ошибаются. В Эришкяй люди покупают только самую качественную еду“, – сказала она. По ее словам, когда-то в Эришкяй был даже свой кулинарный цех, это был образцовый населенный пункт, поэтому, видимо, люди привыкли к качественным товарам.
„Мы торгуем не только продуктами, но и хозтоварами. Я заметила, что люди охотно покупают комплекты постельного белья, скатерти“, – сказала Красаускене.
Жители Науяроджяй, по ее словам, больше экономят, что жители Эришкяй.
В 5-6 км от Паневежиса находится деревня Тракишкяй. Здесь магазин принадлежит Янине Крикштапонене. Женщина уже достигла пенсионного возраста, но ей хочется работать.
„Жаль, что покупателей немного. Бывает, что за неделю продаю лишь буханку хлеба и пару упаковок сосисок. Самый популярный товар – алкогольные напитки“, – сказала предприниматель.
В следующем году все сельмаги ждет новшество.
С мая в них должны появиться новые кассовые аппараты. По словам Крикштапонене, они недешевы, кроме того, еще надо научиться работать с ними. Она считает, что такое новшество может привести к закату эры сельских магазинов – из-за небольшого оборота закроются и те, которые сейчас еще работают.
„Наш магазин выживает за счет хозяйства по выращиванию улиток. Я их сама выращиваю. Выращиваем 1,5 тонны улиток в год. Это около 400 кг мяса“, – сказала женщина.
В хозяйство часто приезжают группы туристов. Туристы покупают и изделия из мяса улиток.
„В нашем магазине есть и вареное и сырое мясо улиток, намазки, тушеное мясо улиток, икра и другие изделия“, – сказала Крикштапонене.
Она сама готовит эти изделия.
Магазин в Тракишкяй Крикштапонене открыла в конце ХХ века. Тогда в деревне было 4 магазина и всем им хватало покупателей.
По ее словам 25 лет назад у многих жителей деревни не было автомобиля, поэтому они приходили за покупками в местные магазины - за хлебом и мясом в Паневежис не ездили.
„Сейчас сменилось поколение, мало кто живет без машины. Многие сельчане работают в городе, там покупают все необходимое. Наш магазин им не нужен“, – сказала предприниматель.